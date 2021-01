OH Leuven verwelkomt Welshman die kampioen werd met Leicester

16:06

16 uur 06. Andy King doet seizoen uit bij OH Leuven. Oud-Heverlee Leuven heeft zich voor de rest van de competitie versterkt met de 32-jarige Welshman Andy King, die in meer dan 300 matchen voor Leicester 56 keer raak trof. King werd in 2016 nog kampioen in de Premier League, maar werd sindsdien steeds uitgeleend, onlangs nog aan Huddersfield. King is ook een certitude bij de nationale ploeg van Wales. Zo was hij erbij op het EK van 2016, toen Wales in de kwartfinales België uitschakelde. "Andy zocht een nieuwe uitdaging en vond die bij OH Leuven", klinkt het. "Met zijn pakken ervaring kan hij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de club." .