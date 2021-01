Manuel Benson (Antwerp) maakt essentiële reis: hij tekent voor Zwolle

18:05 Rocky Bushiri keert terug naar Eupen, de club waar hij 2 seizoenen geleden het mooie weer maakte in de defensie. Bushiri werd het afgelopen half seizoen door Norwich uitgeleend aan KV Mechelen, maar daar was hij snel in de vergeetput beland. 18 uur 05. Rocky Bushiri keert terug naar Eupen, de club waar hij 2 seizoenen geleden het mooie weer maakte in de defensie. Bushiri werd het afgelopen half seizoen door Norwich uitgeleend aan KV Mechelen, maar daar was hij snel in de vergeetput beland. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1354113137369346048

17:53 17 uur 53. Benson naar PEC Zwolle. Antwerp neemt voorlopig afscheid van Manuel Benson. De Belgische flankspeler werd voor een recordbedrag overgenomen van Racing Genk, maar bij Antwerp kon hij niet doorbreken. Bij PEC Zwolle hoopt hij opnieuw te kunnen flitsen. Hij doet het seizoen uit bij de Nederlandse eersteklasser.

11:33 11 uur 33. Genk verhuurt overbodige Gano aan Kortrijk. KV Kortrijk huurt spits Zinho Gano tot het einde van het seizoen van Racing Genk. Dat maakten beide clubs bekend.

Gano maakte in het voorjaar van 2019 deel uit van de kampioenenploeg. Vorig seizoen verhuurde Genk de aanvaller aan Antwerp. Sinds zijn terugkeer deze zomer trainde hij met de B-kern.

De 27-jarige Gano is met Kortrijk al aan zijn achtste Belgische profclub toe. In het Guldensporenstadion moet hij het vertrek van Ilombe Mboyo (naar STVV) opvangen.

11:32 11 uur 32. Aanvaller Zinho Gano in het shirt van RC Genk.

16:10 16 uur 10. Mats Møller Daehli van Genk naar Nürnberg. De Duitse tweedeklasser Nürnberg is de nieuwe bestemming van de Noorse middenvelder Mats Møller Daehli. Die werd vorige zomer overgenomen van St. Pauli, maar hij viel bij geen enkele trainer in Genk in de smaak. In iets meer dan een jaar speelde hij 8 keer en scoorde 1 goal.

Nürnberg neemt Møller Daehli alvast over tot het einde van het seizoen, maar het bedong ook een aankoopoptie. De Noor ligt nog onder contract tot 2023 bij Genk.

