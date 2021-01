Kleindienst bewijst AA Gent te kleine dienst en wordt verhuurd aan ex-club

16:22

16 uur 22. Beerschot stuurt Prince Ibarra naar LB Châteauroux. De Congolees Prince Ibara trekt tot het einde van het seizoen naar LB Châteauroux, de hekkensluiter in de Franse tweede klasse. De 24-jarige Ibara arriveerde in de zomer van 2019 op het Kiel en speelde in zijn eerste seizoen twaalf duels in de Proximus League Dit seizoen verhuisde Ibara in september op huurbasis naar Neftsji Bakoe in Azerbeidzjan. Daar maakte hij een goal in zeven matchen. Eind december keerde de spits terug naar Beerschot, dat hem nu dus opnieuw uitleent. .