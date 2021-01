JPL-transfers: STVV krijgt nog Japanner, Curaçaose linksbuiten op Freethiel

12:39

12 uur 39. Waasland-Beveren huurt Curaçaose linksbuiten van Heracles. Waasland-Beveren huurt de 23-jarige Curaçaoënaar Jeremy Cijntje tot het einde van het seizoen van Heracles Almelo. Dat meldde de hekkensluiter uit de JPL. De linksbuiten stroomde door uit de jeugdopleiding van FC Dordrecht naar het eerste elftal. In september 2019 maakte Cijntje de overstap naar Heracles Almelo in de Eredivisie. Dit seizoen kwam hij bij Heracles, dat 10e staat in het klassement, in 7 competitiewedstrijden in actie. "We zijn blij dat Jeremy de uitdaging aangaat bij ons", reageert sportief directeur Roger Stilz. "Hij past perfect binnen het profiel dat we zochten." Cijntje krijgt het nummer 19 en traint morgen een eerste keer mee. .