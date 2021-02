JPL-transfers: OHL verpatst Croizet aan 20-voudige Hongaarse kampioen

12:18 12 uur 18. Croizet van Leuven naar Boedapest. Yohan Croizet ruilt Oud-Heverlee Leuven voor de Hongaarse topclub Ujpest FC. De bijna 29-jarige middenvelder kwam in twee ambtstermijnen (2014-2016 en 2020-2021) 75 keer in actie voor OHL en scoorde daarin 13 keer. Dit seizoen verdween de Fransman in de studentenstad echter helemaal uit beeld. De 20-voudige Hongaarse kampioen Ujpest ontvangt hem dan weer met open armen. OHL plukte Croizet in 2014 weg bij Excelsior Virton (2013-2014), dat hem bij het Franse FC Metz was gaan halen. In België voetbalde hij ook nog voor KV Mechelen (2016-2017). Tussendoor trok Croizet op avontuur naar het Amerikaanse Sporting Kansas (2017-2019). . Croizet van Leuven naar Boedapest Yohan Croizet ruilt Oud-Heverlee Leuven voor de Hongaarse topclub Ujpest FC. De bijna 29-jarige middenvelder kwam in twee ambtstermijnen (2014-2016 en 2020-2021) 75 keer in actie voor OHL en scoorde daarin 13 keer. Dit seizoen verdween de Fransman in de studentenstad echter helemaal uit beeld. De 20-voudige Hongaarse kampioen Ujpest ontvangt hem dan weer met open armen.



OHL plukte Croizet in 2014 weg bij Excelsior Virton (2013-2014), dat hem bij het Franse FC Metz was gaan halen. In België voetbalde hij ook nog voor KV Mechelen (2016-2017). Tussendoor trok Croizet op avontuur naar het Amerikaanse Sporting Kansas (2017-2019).

11-02-2021 11-02-2021.

12:39 12 uur 39. Waasland-Beveren huurt Curaçaose linksbuiten van Heracles. Waasland-Beveren huurt de 23-jarige Curaçaoënaar Jeremy Cijntje tot het einde van het seizoen van Heracles Almelo. Dat meldde de hekkensluiter uit de JPL. De linksbuiten stroomde door uit de jeugdopleiding van FC Dordrecht naar het eerste elftal. In september 2019 maakte Cijntje de overstap naar Heracles Almelo in de Eredivisie. Dit seizoen kwam hij bij Heracles, dat 10e staat in het klassement, in 7 competitiewedstrijden in actie.





De linksbuiten stroomde door uit de jeugdopleiding van FC Dordrecht naar het eerste elftal. In september 2019 maakte Cijntje de overstap naar Heracles Almelo in de Eredivisie. Dit seizoen kwam hij bij Heracles, dat 10e staat in het klassement, in 7 competitiewedstrijden in actie.



"We zijn blij dat Jeremy de uitdaging aangaat bij ons", reageert sportief directeur Roger Stilz. "Hij past perfect binnen het profiel dat we zochten." Cijntje krijgt het nummer 19 en traint morgen een eerste keer mee.

09:29 09 uur 29. STVV huurt weer Japanse verdediger. STVV heeft met Daiki Hashioka nog maar eens in de Japanse heimat van de bazen geshopt. De 21-jarige centrale verdediger komt op huurbasis over van eersteklasser Urawa Red Diamonds. Hashioka speelde ondanks zijn jonge leeftijd al 74 matchen voor de Reds, goed voor 4 goals en 6 assists. Hij verdiende al 2 caps. STVV is zijn eerste buitenlandse avontuur.



Hashioka speelde ondanks zijn jonge leeftijd al 74 matchen voor de Reds, goed voor 4 goals en 6 assists. Hij verdiende al 2 caps. STVV is zijn eerste buitenlandse avontuur.

31-01-2021 31-01-2021.

22:26 22 uur 26. Jupiler Pro League Club slaat dubbelslag: ervaring van Dirar en jeugdinternational Chong

21:57 21 uur 57. Gamboa op huurbasis naar Costa Rica. Waasland-Beveren leent verdediger Alexis Gamboa tot het einde van het seizoen uit aan Deportiva Alajuelense, een club uit zijn vaderland Costa Rica. Daar gaat de 21-jarige op zoek naar speelminuten, na slechts 8 wedstrijden bij de Waaslanders.

15:18 15 uur 18. Waasland-Beveren haalt defensieve middenvelder. Waasland-Beveren heeft zich versterkt met de Noor Sivert Heltne Nilsen. De defensieve middenvelder komt over van IF Elfsborg uit de Zweedse hoogste klasse. Hij tekent een contract voor twee en een half seizoen op de Freethiel.



"We zijn ervan overtuigd dat zijn ervaring en speelstijl ons zullen helpen om onze doelstellingen te bereiken", zegt sportief directeur Roger Stilz.

11:53 11 uur 53. Kleindienst na half jaar weer weg bij AA Gent. Met Tim Kleindienst dacht AA Gent deze zomer een targetspits te hebben gevonden, maar ondanks een contract tot 2024 mag de Duitser alweer beschikken. Hein Vanhaezebrouck geeft Roman Jaremtsjoek en Laurent Depoitre de voorkeur. Kleindienst keert terug naar ex-club Heidenheim in de Duitse tweede klasse. Hij wordt uitgeleend tot 30 juni met een aankoopoptie. Vorig seizoen scoorde de boomlange aanvaller er 14 doelpunten.

30-01-2021 30-01-2021.

16:22 16 uur 22. Beerschot stuurt Prince Ibarra naar LB Châteauroux. De Congolees Prince Ibara trekt tot het einde van het seizoen naar LB Châteauroux, de hekkensluiter in de Franse tweede klasse. De 24-jarige Ibara arriveerde in de zomer van 2019 op het Kiel en speelde in zijn eerste seizoen twaalf duels in de Proximus League Dit seizoen verhuisde Ibara in september op huurbasis naar Neftsji Bakoe in Azerbeidzjan. Daar maakte hij een goal in zeven matchen. Eind december keerde de spits terug naar Beerschot, dat hem nu dus opnieuw uitleent.

15:29 15 uur 29. Eupen huurt Boljevic van Standard. Standard stuurt aanvaller Aleksandar Boljevic tot het einde van het seizoen naar Eupen. De 25-jarige Montenegrijn kwam in Luik amper van de bank en hoopt op meer speelminuten in de Oostkantons.

"We zijn heel tevreden met de overgang van Aleksandar Boljevic", reageert Jordi Condom, sportief directeur bij Eupen. "Met zijn ervaring van meer dan honderd wedstrijden in de Jupiler Pro League en 21 interlands kan hij ons helpen om een mooi einde aan het seizoen te maken."

11:58 11 uur 58. Dario van den Buijs tijdelijk naar Nederland. Dario Van den Buijs trekt weer de grens over. De 25-jarige verdediger verlaat Beerschot op uitleenbasis en doet het seizoen uit in Nederland bij Fortuna Sittard. Van den Buijs speelde eerder al voor Heracles en FC Eindhoven. Bij Beerschot was hij de ene week basisspeler, de andere week invaller.



Van den Buijs speelde eerder al voor Heracles en FC Eindhoven. Bij Beerschot was hij de ene week basisspeler, de andere week invaller.

11:57 11 uur 57. Dario Van den Buijs (l) verlaat Beerschot.

29-01-2021 29-01-2021.