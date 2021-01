Japanse connectie zorgt voor 21-jarige centrale verdediger Hashioka bij STVV

STVV heeft met Daiki Hashioka nog maar eens in de Japanse heimat van de bazen geshopt. De 21-jarige centrale verdediger komt op huurbasis over van eersteklasser Urawa Red Diamonds. Hashioka speelde ondanks zijn jonge leeftijd al 74 matchen voor de Reds, goed voor 4 goals en 6 assists. Hij verdiende al 2 caps. STVV is zijn eerste buitenlandse avontuur.

Waasland-Beveren heeft zich versterkt met de Noor Sivert Heltne Nilsen. De defensieve middenvelder komt over van IF Elfsborg uit de Zweedse hoogste klasse. Hij tekent een contract voor twee en een half seizoen op de Freethiel. "We zijn ervan overtuigd dat zijn ervaring en speelstijl ons zullen helpen om onze doelstellingen te bereiken", zegt sportief directeur Roger Stilz.

16 uur 22. Beerschot stuurt Prince Ibarra naar LB Châteauroux. De Congolees Prince Ibara trekt tot het einde van het seizoen naar LB Châteauroux, de hekkensluiter in de Franse tweede klasse. De 24-jarige Ibara arriveerde in de zomer van 2019 op het Kiel en speelde in zijn eerste seizoen twaalf duels in de Proximus League Dit seizoen verhuisde Ibara in september op huurbasis naar Neftsji Bakoe in Azerbeidzjan. Daar maakte hij een goal in zeven matchen. Eind december keerde de spits terug naar Beerschot, dat hem nu dus opnieuw uitleent. .