Feest in Ibiza na bekerstunt tegen Celta, ook eersteklasser Getafe sneuvelt

19 uur 45. Derdeklasser Ibiza en Cordoba stunten. In de tweede ronde van de Copa del Rey zijn met Celta Vigo en Getafe meteen twee eersteklassers gesneuveld. Derdeklasser Cordoba maakte met 1-0 komaf met de bekerdromen van Getafe, waar onder meer Diaby (ex-Club Brugge) en Palaversa (ex-Oostende) aan de aftrap verschenen. Celta werd dan weer overrompeld door Ibiza, ook een derdeklasser. Na een halfuur stond het al 3-0, door onder meer 2 goals van Sergio Castel. De 2e helft bracht geen beterschap voor de ploeg van Joseph Aidoo (ex-Genk): 5-2 was het pijnlijke eindverdict. .

22:28

22 uur 28. Valencia heeft verlengingen nodig. Valencia heeft even gezweet in de eerste ronde van de bekercompetitie. Tegen het erg bescheiden Terrassa stond het na de reguliere speeltijd 2-2. Maar tot strafschoppen kwam het niet want tijdens de verlengingen scoorde Valencia nog twee keer. Het was twee keer Guedes en hij redde zijn ploeg zo van een afgang. Ook onder andere Atletico Madrid plaatste zich voor de volgende ronde. Simeone liet zijn sterkhouders rusten. Zo was er van Carrasco geen sprake. Maar ook de B-ploeg had geen moeite met Cardassar (4e klasse): 0-3. .