Copa del Rey: Sociedad ligt eruit, goal van Januzaj wordt afgekeurd

Real Sociedad zal de beker dit jaar niet winnen. Het kwam op voorsprong via Oyarzabal, maar in het slot - toen beide teams nog met zijn tienen stonden - ging het fout. Canales dwong verlengingen af, waarin Borja Iglesias 2 keer scoorde. De ingevallen Januzaj deed dat ook nog, maar die goal werd geschrapt.

23 uur 47. Barcelona zwoegt bij Atletico-killer. Voor de korte trip naar Cornella, op een steenworp van Barcelona, kreeg onder meer Lionel Messi rust van trainer Ronald Koeman. Toch een klein risico van de Nederlander, want Cornella had in de vorige ronde zowaar Atletico Madrid uitgeschakeld. En ook tegen de streekrivaal deed de derdeklasser het opnieuw erg puik. Doelman Ramon Juan was de held van de avond door twee strafschoppen te stoppen. Tegen alle verwachtingen in dwong Cornella zo verlengingen af, maar daarin kon Barcelona dan toch het verschil maken. Dembélé en Braithwaite zorgden voor de verlossende goals. .