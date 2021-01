Copa del Rey: Complete afgang voor Real Madrid bij derdeklasser

23:42 23 uur 42. Gezichtsverlies voor Real Madrid. Real Madrid zal ook dit seizoen de Copa del Rey niet winnen. Zinédine Zidane liet tegen derdeklasser Alcoyano bijna al zijn sterren rusten. Dat betekende geen Ramos of Benzema, maar ook geen Belgen aan de aftrap. Real leek het zwaarste werk voor de rust gedaan te hebben, toen Militao een perfecte cross van Marcelo kon binnenbuffelen in een Braziliaanse combinatie. Maar José Solbes verwierf eeuwige roem in Alcoy en omstreken met de gelijkmaker, goed voor verlengingen. Daarin gebeurde het ondenkbare: niet dat Eden Hazard nog zijn opwachting maakte, wel dat het moedig strijdende Alcoyano eerst met zijn tienen viel, maar 5 minuten voor het einde toch nog kon scoren. Juanan was de held van de avond. . Gezichtsverlies voor Real Madrid Real Madrid zal ook dit seizoen de Copa del Rey niet winnen. Zinédine Zidane liet tegen derdeklasser Alcoyano bijna al zijn sterren rusten. Dat betekende geen Ramos of Benzema, maar ook geen Belgen aan de aftrap.

23:58 23 uur 58. Ook Elche ligt eruit. Na Alaves en Cadiz spelen we vanavond ook eersteklasser Elche kwijt. Rayo Vallecano, dat meedraait in de top van 2e klasse, was met 2-0 te sterk. De Portugees Bebe, in een ver verleden nog een Fremkörper bij Manchester United, opende de score en Elche bleef zonder antwoord. . Ook Elche ligt eruit Na Alaves en Cadiz spelen we vanavond ook eersteklasser Elche kwijt. Rayo Vallecano, dat meedraait in de top van 2e klasse, was met 2-0 te sterk. De Portugees Bebe, in een ver verleden nog een Fremkörper bij Manchester United, opende de score en Elche bleef zonder antwoord.

18:31 18 uur 31. 2 eersteklassers eruit. De 1/16e finales zijn nog maar net van start gegaan en er liggen al opnieuw twee eersteklassers uit. Cadiz verloor bij Girona, terwijl Alaves een ongeziene 5-0-pandoering kreeg van tweedeklasser Almeria. De wedstrijd ontspoorde voor Alaves helemaal toen Tomas Pina, ex-speler van Club Brugge, tegen een rode kaart opliep. Hierna liep de schade snel op. . 2 eersteklassers eruit De 1/16e finales zijn nog maar net van start gegaan en er liggen al opnieuw twee eersteklassers uit. Cadiz verloor bij Girona, terwijl Alaves een ongeziene 5-0-pandoering kreeg van tweedeklasser Almeria.

23:37 23 uur 37. Eibar kruipt door oog van de naald. Ook in de laatste bekermatch in de 2e ronde tussen een derdeklasser en een eersteklasser was er spanning. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Eibar, de 12e in de Primera Divison, dat 0-3 voorkwam. Maar Laguna, Mingo en Galvan zetten tussen de 73e en 79e minuut die scheve situatie helemaal recht: 3-3. In de 2e konden de bezoekers uit eerste klasse langs Enrich toch de kwalificatie veiligstellen. . Eibar kruipt door oog van de naald Ook in de laatste bekermatch in de 2e ronde tussen een derdeklasser en een eersteklasser was er spanning. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Eibar, de 12e in de Primera Divison, dat 0-3 voorkwam. Maar Laguna, Mingo en Galvan zetten tussen de 73e en 79e minuut die scheve situatie helemaal recht: 3-3. In de 2e konden de bezoekers uit eerste klasse langs Enrich toch de kwalificatie veiligstellen.

