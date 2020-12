Club Brugge treft Dinamo Kiev, Antwerp speelt tegen Rangers in Europa League

Club Brugge moest niet te lang wachten op zijn loting. Het kwam al bij de tweede poging uit de bokaal en werd als reekshoofd gekoppeld aan Dinamo Kiev. De ploeg uit Oekraïne is geen onbekende voor de landskampioen. Vorig jaar schakelde Club de ploeg nog uit in de voorrondes van de Champions League.

Dit seizoen nam Dinamo Kiev wraak op de Belgische ploegen door AA Gent uit te schakelen in de play-offronde voor de Champions League. De Champions League-campagne werd wel een teleurstelling voor de manschappen van coach Mircea Lucescu. In een groep met Juventus en Barcelona werd Dinamo 3e, maar het kon slechts vier puntjes sprokkelen. Die werden allemaal gehaald in de twee confrontaties met het Hongaarse Ferencvaros.

Antwerp kwam even later uit de hoed. De ploeg van Leko neemt het op tegen Rangers uit Glasgow. De Rangers maakten indruk in de groepsfase van de Europa League. Ze speelden in de groep van Standard.

Ze wonnen op de openingsspeeldag met 0-2 op Sclessin en zetten zo meteen de toon voor de rest van de campagne. Op de voorlaatste speeldag verloor Standard ook in Schotland, na een verdienstelijke match met 3-2. De Schotten wonnen groep D uiteindelijk met 14/18.