België loot oude bekenden Wales, Tsjechië en Estland in WK-voorronde

Dit zijn alle groepen voor de WK-voorronde.

Met Estland kent België zijn laatste tegenstander.

18:41 18 uur 41. Estland vervolledigt groep van België. De Belgen mogen nog eens naar Estland, opnieuw een oude bekende. Ook in de voorronde voor het WK in Rusland zaten de Esten in de Belgische groep. . Estland vervolledigt groep van België De Belgen mogen nog eens naar Estland, opnieuw een oude bekende. Ook in de voorronde voor het WK in Rusland zaten de Esten in de Belgische groep.

18:37 18 uur 37. Wit-Rusland bij België. De Wit-Russen kunnen niet in de groep met Oekraïne belanden en dus schuiven ze op naar die van de Rode Duivels. . Wit-Rusland bij België De Wit-Russen kunnen niet in de groep met Oekraïne belanden en dus schuiven ze op naar die van de Rode Duivels.

18:35 18 uur 35. Luxemburg was een overweldigende favoriet van de Sporza-surfer, maar het zijn de Portugezen die ermee gaan lopen in groep A. . Luxemburg was een overweldigende favoriet van de Sporza-surfer, maar het zijn de Portugezen die ermee gaan lopen in groep A.

De Rode Duivels spelen ook 2 keer tegen Tsjechië.

18:32 18 uur 32. Tsjechië in groep België. Ook Tsjechië is een oude bekende van België in de WK-voorronde. In 2002 overleefden de Rode Duivels een groep met de Tsjechen op weg naar het WK in Japan/Zuid-Korea. . Tsjechië in groep België Ook Tsjechië is een oude bekende van België in de WK-voorronde. In 2002 overleefden de Rode Duivels een groep met de Tsjechen op weg naar het WK in Japan/Zuid-Korea.

Wales mag als eerste land in de groep van de Belgen.

18:28 18 uur 28. België treft Wales. De Rode Duivels mogen het tegen het Wales van Gareth Bale opnemen. In de WK-voorronde van 2014 liep dat goed af, op het EK twee jaar later een stuk minder. . België treft Wales De Rode Duivels mogen het tegen het Wales van Gareth Bale opnemen. In de WK-voorronde van 2014 liep dat goed af, op het EK twee jaar later een stuk minder.

18:25 18 uur 25. België in groep E. België is nog niet uit de bokaal gekomen, maar door de volgorde van de andere landen weten we nu al dat de Belgen in groep E terechtkomen. . België in groep E België is nog niet uit de bokaal gekomen, maar door de volgorde van de andere landen weten we nu al dat de Belgen in groep E terechtkomen.

18:22 18 uur 22. Portugal komt als eerste uit de trommel van pot 1. Ze belanden automatisch in groep A. Het voordeel hiervan is dat ze minder matchen hoeven af te werken. Een voordeel dat ook België heeft, al spelen de Duivels wel de Nations League als extraatjes. . Portugal komt als eerste uit de trommel van pot 1. Ze belanden automatisch in groep A. Het voordeel hiervan is dat ze minder matchen hoeven af te werken. Een voordeel dat ook België heeft, al spelen de Duivels wel de Nations League als extraatjes.

Kippenvel! Dit was de ontknoping van het WK in 2018.

18:15 18 uur 15. Ik denk dat België sterker is dan op het vorige WK. Ze hebben nu meer ervaring. Ze zijn zowel met als zonder bal erg sterk. Voor mij is België een van de favorieten. Rafael van der Vaart. Ik denk dat België sterker is dan op het vorige WK. Ze hebben nu meer ervaring. Ze zijn zowel met als zonder bal erg sterk. Voor mij is België een van de favorieten. Rafael van der Vaart

Van der Vaart: "Voor mij is België één van de favorieten".

18:04 18 uur 04. Eerbetoon aan Maradona. Voor de loting zal plaatsvinden, staat de presentatrice samen met Daniele De Rossi (ex-Roma) nog even stil bij het overlijden van Diego Maradona. . Eerbetoon aan Maradona Voor de loting zal plaatsvinden, staat de presentatrice samen met Daniele De Rossi (ex-Roma) nog even stil bij het overlijden van Diego Maradona.

10:02 10 uur 02. Geen toplanden. Omdat België in pot 1 zit, ontloopt het een heel deel toplanden. Kunnen we niet treffen: Frankrijk, Portugal, Engeland, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken, Duitsland en Nederland. . Geen toplanden Omdat België in pot 1 zit, ontloopt het een heel deel toplanden. Kunnen we niet treffen: Frankrijk, Portugal, Engeland, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken, Duitsland en Nederland.