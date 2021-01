Zonder Ronaldo stoomt Juventus door naar halve finale tegen Inter

22:46 22 uur 46. Juventus-Inter in halve finales. Juventus heeft zich in de Coppa Italia niet laten verrassen door tweedeklasser SPAL. Ronaldo kreeg rust van coach Pirlo, Bentancur zat niet in de selectie door een voetprobleem. Een verjongd Juventus kwam na een kwartier op voorsprong vanaf de stip. Het was Morata die zijn 13e goal binnenprikte van het seizoen. Frabotta verdubbelde voor de rust de voorsprong op aangeven van Kulusevski, die zelf de 3-0 voor zijn rekening nam. Chiesa zette de 4-0-eindcijfers op het bord in de extra tijd. In de halve finales moet Juventus het opnemen tegen Inter, dat gisteren Milan uit de Coppa Italia knikkerde. . Juventus-Inter in halve finales Juventus heeft zich in de Coppa Italia niet laten verrassen door tweedeklasser SPAL. Ronaldo kreeg rust van coach Pirlo, Bentancur zat niet in de selectie door een voetprobleem.

Een verjongd Juventus kwam na een kwartier op voorsprong vanaf de stip. Het was Morata die zijn 13e goal binnenprikte van het seizoen. Frabotta verdubbelde voor de rust de voorsprong op aangeven van Kulusevski, die zelf de 3-0 voor zijn rekening nam. Chiesa zette de 4-0-eindcijfers op het bord in de extra tijd.

In de halve finales moet Juventus het opnemen tegen Inter, dat gisteren Milan uit de Coppa Italia knikkerde.

00:03 00 uur 03. Ongelukkige owngoal nekt Parma. Parma heeft de 1/8e finales van de Coppa Italia niet overleefd. De club van de Belgen Daan Dierckx en Maxime Busi, allebei in de basis, verloor met 2-1 van Lazio. Parolo bracht de thuisploeg halfweg de 1e helft op voorsprong na een assist van de Belgische Braziliaan Andreas Pereira. In de 83e minuut zette Mihaula de 1-1 op het bord. Verlengingen leken in de maak, maar het venijn zat in de staart voor de bezoekers. Een bal van Muriqi kaatste via Parma-doelman Colombi in doel. Bij de bezoekers werd Dierckx na 76 minuten vervangen, Busi speelde de hele wedstrijd.

Parolo bracht de thuisploeg halfweg de 1e helft op voorsprong na een assist van de Belgische Braziliaan Andreas Pereira. In de 83e minuut zette Mihaula de 1-1 op het bord.

Verlengingen leken in de maak, maar het venijn zat in de staart voor de bezoekers. Een bal van Muriqi kaatste via Parma-doelman Colombi in doel. Bij de bezoekers werd Dierckx na 76 minuten vervangen, Busi speelde de hele wedstrijd.

23:57 23 uur 57. Spezia knikkert AS Roma uit de Coppa. AS Roma zal ook dit seizoen de Coppa Italia niet winnen. In de 1/8e finales was Spezia te sterk na een knotsgekke wedstrijd met 6 doelpunten, 2 strafschoppen en 2 rode kaarten. Spezia kwam 0-2 voor, maar kon die voorsprong niet vasthouden. In de verlengingen lukte het dan toch voor het team nadat twee AS Roma-spelers een rode kaart hadden gekregen kort na mekaar.

Spezia kwam 0-2 voor, maar kon die voorsprong niet vasthouden. In de verlengingen lukte het dan toch voor het team nadat twee AS Roma-spelers een rode kaart hadden gekregen kort na mekaar.

23:58 23 uur 58. Atalanta stoot door naar kwartfinales. Atalanta is op dreef in de competitie en dat was het vanavond ook in de Coppa Italia. De Russische spits Mirantsjoek opende tegen Cagliari de score net voor de pauze, maar Atalanta botste ook op een sterk keepende Vicario van Cagliari. Cagliari, waar Radja Nainggolan niet in de kern zat, kreeg hoop met de onverwachte gelijkmaker van Sottil, maar Atalanta sloeg meteen terug. Luis Muriel en Sutalo drukten de hoop van Cagliari in de kiem: 3-1. Bij Atalanta speelden ex-Genkenaars Maehle en Malinovski de hele match.

