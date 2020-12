08:18 08 uur 18. Deze keer moeten we er meteen staan. We moeten het balbezit opeisen en dan zijn we tot veel in staat. Dat we de vorige keren niet wonnen van Zwitserland, mag niet door ons hoofd spoken. . Bondscoach Ives Serneels. Deze keer moeten we er meteen staan. We moeten het balbezit opeisen en dan zijn we tot veel in staat. Dat we de vorige keren niet wonnen van Zwitserland, mag niet door ons hoofd spoken. Bondscoach Ives Serneels

08:16 08 uur 16. We gaan voor de rechtstreekse kwalificatie. We hebben nog alle troeven in hand om dat te verwezenlijken. We moeten gewoon winnen van Zwitserland. In ons hoofd bestaat er geen ander scenario. . Bondscoach Ives Serneels. We gaan voor de rechtstreekse kwalificatie. We hebben nog alle troeven in hand om dat te verwezenlijken. We moeten gewoon winnen van Zwitserland. In ons hoofd bestaat er geen ander scenario. Bondscoach Ives Serneels

08:11 08 uur 11. Rechtstreeks ticket al tegen Zwitserland? De Belgische voetbalvrouwen maken zich op voor de beslissende wedstrijd tegen Zwitserland op de slotspeeldag in EK-kwalificatiegroep H, morgen/dinsdag aan Den Dreef in Leuven (20 uur). Een zege levert de Red Flames een ticket voor het EK in Engeland (6-31 juli 2022) op. De Red Flames, die op de vorige speeldag Litouwen met 0-9 vernederden, volgen op één punt van groepsleider Zwitserland en zijn met 18 punten uit 7 duels al zeker van minstens de tweede plaats. De negen poulewinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De andere runners-up spelen barrages. Met een doelsaldo van 28 zijn de Flames al zo goed als zeker van een plek bij de drie beste tweedes. . Rechtstreeks ticket al tegen Zwitserland? De Belgische voetbalvrouwen maken zich op voor de beslissende wedstrijd tegen Zwitserland op de slotspeeldag in EK-kwalificatiegroep H, morgen/dinsdag aan Den Dreef in Leuven (20 uur). Een zege levert de Red Flames een ticket voor het EK in Engeland (6-31 juli 2022) op.



