Spezia knikkert AS Roma uit de Coppa Italia na knotsgekke wedstrijd

23:57 23 uur 57. Spezia knikkert AS Roma uit de Coppa. AS Roma zal ook dit seizoen de Coppa Italia niet winnen. In de 1/8e finales was Spezia te sterk na een knotsgekke wedstrijd met 6 doelpunten, 2 strafschoppen en 2 rode kaarten. Spezia kwam 0-2 voor, maar kon die voorsprong niet vasthouden. In de verlengingen lukte het dan toch voor het team nadat twee AS Roma-spelers een rode kaart hadden gekregen kort na mekaar. . Spezia knikkert AS Roma uit de Coppa AS Roma zal ook dit seizoen de Coppa Italia niet winnen. In de 1/8e finales was Spezia te sterk na een knotsgekke wedstrijd met 6 doelpunten, 2 strafschoppen en 2 rode kaarten.

Spezia kwam 0-2 voor, maar kon die voorsprong niet vasthouden. In de verlengingen lukte het dan toch voor het team nadat twee AS Roma-spelers een rode kaart hadden gekregen kort na mekaar.

23:52 23 uur 52. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1351663640357859334

19-01-2021 19-01-2021.

23:58 23 uur 58. Atalanta stoot door naar kwartfinales. Atalanta is op dreef in de competitie en dat was het vanavond ook in de Coppa Italia. De Russische spits Mirantsjoek opende tegen Cagliari de score net voor de pauze, maar Atalanta botste ook op een sterk keepende Vicario van Cagliari. Cagliari, waar Radja Nainggolan niet in de kern zat, kreeg hoop met de onverwachte gelijkmaker van Sottil, maar Atalanta sloeg meteen terug. Luis Muriel en Sutalo drukten de hoop van Cagliari in de kiem: 3-1. Bij Atalanta speelden ex-Genkenaars Maehle en Malinovski de hele match. . Atalanta stoot door naar kwartfinales Atalanta is op dreef in de competitie en dat was het vanavond ook in de Coppa Italia. De Russische spits Mirantsjoek opende tegen Cagliari de score net voor de pauze, maar Atalanta botste ook op een sterk keepende Vicario van Cagliari. Cagliari, waar Radja Nainggolan niet in de kern zat, kreeg hoop met de onverwachte gelijkmaker van Sottil, maar Atalanta sloeg meteen terug. Luis Muriel en Sutalo drukten de hoop van Cagliari in de kiem: 3-1. Bij Atalanta speelden ex-Genkenaars Maehle en Malinovski de hele match.

23:54 Indrukwekkende statistieken van de Russische spits. 23 uur 54. Indrukwekkende statistieken van de Russische spits Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1349825790309969922

23:52 23 uur 52. Tweedeklasser SPAL na 40 jaar weer in kwartfinales. Het bekeravontuur van SPAL duurt nog minstens één ronde voort. De tweedeklasser profiteerde optimaal van een rode kaart van Djuricic (ex-Anderlecht) om Sassuolo uit te schakelen met 0-2. SPAL staat voor het eerst sinds 1981 in de kwartfinales van de Coppa Italia. In de kwartfinales neemt SPAL het op tegen kampioen Juventus. . Tweedeklasser SPAL na 40 jaar weer in kwartfinales Het bekeravontuur van SPAL duurt nog minstens één ronde voort. De tweedeklasser profiteerde optimaal van een rode kaart van Djuricic (ex-Anderlecht) om Sassuolo uit te schakelen met 0-2. SPAL staat voor het eerst sinds 1981 in de kwartfinales van de Coppa Italia. In de kwartfinales neemt SPAL het op tegen kampioen Juventus.



23:52 23 uur 52. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1349785039538675722

14-01-2021 14-01-2021.

23:17 Juventus werd door Genoa tot verlengingen gedwongen, nadat het een 2-0-voorsprong had weggegooid. Pas vlak voor de extra tijd werd Ronaldo opgetrommeld, maar het was uiteindelijk Rafia die het verschil maakte. 23 uur 17. Juventus werd door Genoa tot verlengingen gedwongen, nadat het een 2-0-voorsprong had weggegooid. Pas vlak voor de extra tijd werd Ronaldo opgetrommeld, maar het was uiteindelijk Rafia die het verschil maakte. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1349480539024203778

19:37 Napoli, de bekerhouder, had behoorlijk wat moeite met tweedeklasser Empoli. Tot de 76e minuut stond het nog 2-2. Toen kroonde Petagna zich tot matchwinnaar. Dries Mertens zat voor het eerst sinds zijn blessure weer op de bank, maar werd nog gespaard. 19 uur 37. Napoli, de bekerhouder, had behoorlijk wat moeite met tweedeklasser Empoli. Tot de 76e minuut stond het nog 2-2. Toen kroonde Petagna zich tot matchwinnaar. Dries Mertens zat voor het eerst sinds zijn blessure weer op de bank, maar werd nog gespaard. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1349425240410107905

18:05 18 uur 05. Bekijk een samenvatting van Fiorentina - Inter. Bekijk een samenvatting van Fiorentina - Inter Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://www.youtube.com/watch?v=YEswTBle4-w