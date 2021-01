Romelu Lukaku is bekerheld bij Inter met goal in de 119e minuut

17:34

17 uur 34. Lukaku vermijdt strafschoppenreeks met late goal. Met Romelu Lukaku op de bank kwam Inter vanaf de penaltystip op voorsprong. Arturo Vidal trapte de bal droogjes in het midden van het doel binnen. Op het uur kwam Fiorentina langszij dankzij Kouame. Inter-coach Antonio Conte haalde Lukaku 20 minuten voor de reguliere speeltijd van de bank om verlengingen te vermijden. Dat lukte niet. Maar in de 2e verlenging kwam Lukaku wel scherp dreigen. In de 116e minuut kon de Fiorentina-doelman Lukaku's kopbal met een goede redding uit doel houden. In de 119e minuut was het wel bingo voor Lukaku met een rake kopbal. Inter vergezelt zo Milan in de kwartfinales. .