OHL hakt Charleroi in de pan, Standard en Anderlecht wonnen eerder al toppers

20:13 20 uur 13. OH Leuven hakt Charleroi in de pan. Charleroi blijft de boksbal in de Women Super League, want ook tegen OH Leuven mocht het telraam bovengehaald worden. Luna Vanzeir, de zus van belofte-international Dante, was goed voor een hattrick. Eurlings scoorde ook 2 keen de 7 goals werden aangevuld door Schryvers en Cattoor. Charleroi hield wel een uur behoorlijk goed stand, want 6 van de 7 goals vielen in het laatste halfuur. . OH Leuven hakt Charleroi in de pan Charleroi blijft de boksbal in de Women Super League, want ook tegen OH Leuven mocht het telraam bovengehaald worden. Luna Vanzeir, de zus van belofte-international Dante, was goed voor een hattrick. Eurlings scoorde ook 2 keen de 7 goals werden aangevuld door Schryvers en Cattoor.

Charleroi hield wel een uur behoorlijk goed stand, want 6 van de 7 goals vielen in het laatste halfuur.

20:13 20 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15-11-2020 15-11-2020.

17:34 17 uur 34. Standard klopt Club YLA. Anderlecht is voorlopig een klasse te sterk, maar Standard blijft toch redelijk in het spoor. De club uit Luik won vanmiddag de topper tegen Club Brugge met 2-1 en blijft zo op 3 punten hangen. De bezoeksters gingen nochtans rusten met een 0-1 in handen na een goal van Minnaert. Daarmee bedankte ze voor haar contractverlenging van eerder deze week. Maar een dik kwartier ver in de 2e helft had Sylke Calleeuw eigenhandig de rollen omgedraaid: 2-1. Standard won nu 6 van de 7 matchen. Club Brugge liep tegen zijn 2e verlies aan en telt 13 op 21, net als AA Gent. Het staat daarmee gedeeld 3e. . Standard klopt Club YLA Anderlecht is voorlopig een klasse te sterk, maar Standard blijft toch redelijk in het spoor. De club uit Luik won vanmiddag de topper tegen Club Brugge met 2-1 en blijft zo op 3 punten hangen.

De bezoeksters gingen nochtans rusten met een 0-1 in handen na een goal van Minnaert. Daarmee bedankte ze voor haar contractverlenging van eerder deze week.

Maar een dik kwartier ver in de 2e helft had Sylke Calleeuw eigenhandig de rollen omgedraaid: 2-1. Standard won nu 6 van de 7 matchen. Club Brugge liep tegen zijn 2e verlies aan en telt 13 op 21, net als AA Gent. Het staat daarmee gedeeld 3e.

17:34 17 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:18 11 uur 18. Doelpunten Anderlecht - AA Gent 5-0. Doelpunten Anderlecht - AA Gent 5-0 Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14-11-2020 14-11-2020.

22:38 22 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22:06 22 uur 06. Anderlecht blijft klasse apart. De vrouwen van Anderlecht steken dit seizoen met kop en schouders boven de concurrentie uit. AA Gent, nochtans al een aantal jaar een vaste waarde in de top, moest een ontnuchterende 5-0 slikken. Gent werd in de eerste helft al naar de keel gegrepen, maar de 2-0 bij de rust (goals van De Caigny en Deloose) was nog enigszins hoopvol. In de tweede helft kwam Gent beter voor de dag, maar in de laatste minuten liep de schade nog hoog op, onder meer door een 2e goal van Deloose. Anderlecht heeft na 7 speeldagen nog altijd het maximum: 21 op 21. . Anderlecht blijft klasse apart De vrouwen van Anderlecht steken dit seizoen met kop en schouders boven de concurrentie uit. AA Gent, nochtans al een aantal jaar een vaste waarde in de top, moest een ontnuchterende 5-0 slikken.

Gent werd in de eerste helft al naar de keel gegrepen, maar de 2-0 bij de rust (goals van De Caigny en Deloose) was nog enigszins hoopvol. In de tweede helft kwam Gent beter voor de dag, maar in de laatste minuten liep de schade nog hoog op, onder meer door een 2e goal van Deloose.

Anderlecht heeft na 7 speeldagen nog altijd het maximum: 21 op 21.

22:06 22 uur 06. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten