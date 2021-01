23:28

23 uur 28. Milan stoot pas na penalty's door. Milan staat - zoals gebruikelijk - in de kwartfinales van de Italiaanse beker. De competitieleider had wel strafschoppen nodig om Torino te wippen. Na 120 minuten was de nul niet van het scorebord gewist. Milan, waar de geblesseerde Alexis Saelemaekers ontbrak en Zlatan Ibrahimovic bij de rust al gewisseld werd, moest een kaars branden voor reservedoelman Ciprian Tatarusanu. De 34-jarige Roemeen ontgoochelde niet en stopte de 4e elfmeter van Torino, dat afgelopen weekend nog met 2-0 had verloren van Milan in de Serie A. Woensdag is het woord aan Inter, Napoli en Juventus. .