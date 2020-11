Maradona in familiekring begraven na woelige volkstoeloop voor wake

23:50 23 uur 50. Maradona begraven na tumultueuze en emotionele dag. Op het kerkhof in Bella Vista is Diego Maradona naast zijn ouders begraven in intieme kring. Hiermee komt een einde aan een woelige dag, die begon met een eindeloze stroom van voetbalfans die aan het presidentiële paleis een laatste groet wilden brengen aan hun held. Omdat niet iedereen Maradona zou kunnen zien, waren de laatste uren van de wake grimmig en werd de begrafenis zelf met enkele uren uitgesteld. Duizenden Argentijnen én een kolonne aan fans en politieagenten begeleidden de lijkwagen met de kist van Maradona naar de Jardin de Paz, waar hij uiteindelijk zijn laatste rustplaats heeft gevonden. De emoties liepen soms hoog op tijdens de eerste van drie dagen nationale rouw in Argentinië, maar uiteindelijk eindigde de dag toch sereen. . Maradona begraven na tumultueuze en emotionele dag Op het kerkhof in Bella Vista is Diego Maradona naast zijn ouders begraven in intieme kring. Hiermee komt een einde aan een woelige dag, die begon met een eindeloze stroom van voetbalfans die aan het presidentiële paleis een laatste groet wilden brengen aan hun held.

Omdat niet iedereen Maradona zou kunnen zien, waren de laatste uren van de wake grimmig en werd de begrafenis zelf met enkele uren uitgesteld. Duizenden Argentijnen én een kolonne aan fans en politieagenten begeleidden de lijkwagen met de kist van Maradona naar de Jardin de Paz, waar hij uiteindelijk zijn laatste rustplaats heeft gevonden.

De emoties liepen soms hoog op tijdens de eerste van drie dagen nationale rouw in Argentinië, maar uiteindelijk eindigde de dag toch sereen.

21:50 21 uur 50. Maradona overgebracht naar Jardin de Paz. De rust is nog altijd niet weergekeerd in Buenos Aires, maar toch is de wake voor Diego Maradona afgelopen. Later dan gepland door de ongeregeldheden is de kist van Maradona overgebracht naar de Jardin de Paz, het kerkhof waar de Argentijnse voetbalster in de aanwezigheid van zijn naaste familie wordt begraven.

21:50 De kist van Diego Maradona wordt weggedragen uit het paleis. 21 uur 50.

20:00 20 uur . Chaos in Buenos Aires. Normaal gezien had de kist van Diego Maradona rond deze tijd overgebracht moeten worden naar zijn begraafplaats in Bellavista, maar de wake zal met 3 uur verlengd worden om toch wat meer voetbalfans de kans te geven een laatste groet te brengen. De autoriteiten hopen hiermee de gemoederen wat te kunnen kalmeren, want veel rouwenden zijn tot de constatatie gekomen dat de rij te lang is en ze niet meer tot bij de kist zullen geraken. Ze vierden hun frustraties bot op allerlei hekken en de politie, die het waterkanon heeft ingezet.

De autoriteiten hopen hiermee de gemoederen wat te kunnen kalmeren, want veel rouwenden zijn tot de constatatie gekomen dat de rij te lang is en ze niet meer tot bij de kist zullen geraken. Ze vierden hun frustraties bot op allerlei hekken en de politie, die het waterkanon heeft ingezet.

