LIVESTREAM: Indrukwekkende mensenmassa brengt laatste groet aan Maradona

13:44 13 uur 44. Voetbalgrootheden eren geniale Maradona. Voetbalgrootheden eren geniale Maradona

Ex-club Boca Juniors doofde afgelopen nacht alle lichten in het La Bombonera-stadion, op de privésuite van Maradona na. Voor hen blijft Diego eeuwig leven.

Remco Evenepoel eert Maradona. De jonge Belg won de Ronde van San Juan begin dit jaar in Argentinië.

12:58 12 uur 58. Evenepoel kreeg shirt met nummer 10. De jonge Belg won de Ronde van San Juan begin dit jaar in Argentinië. Hij kreeg toen een Argentijns truitje met het nummer 10 én zijn naam op: "Een mooi geschenk. De liefde van de mensen die ik daar voelde, was ongelooflijk." "Ik kan me alleen maar inbeelden hoe het moet geweest zijn voor deze legende... R.I.P. Diego Maradona" . Evenepoel kreeg shirt met nummer 10 De jonge Belg won de Ronde van San Juan begin dit jaar in Argentinië. Hij kreeg toen een Argentijns truitje met het nummer 10 én zijn naam op: "Een mooi geschenk. De liefde van de mensen die ik daar voelde, was ongelooflijk."

"Ik kan me alleen maar inbeelden hoe het moet geweest zijn voor deze legende... R.I.P. Diego Maradona"



12:08 12 uur 08. Maradona wordt vandaag begraven. Er was wat onduidelijkheid over, maar Maradona zal vandaag - na de wake - begraven worden op een kerkhof in de buurt van Buenos Aires. Dat meldt een woordvoerder. In Argentinië staat de wake voor de begrafenis zoals wij die kennen. De wake is het afscheid, meestal de dag zelf nog wordt het het lichaam ter aarde besteld. . Maradona wordt vandaag begraven Er was wat onduidelijkheid over, maar Maradona zal vandaag - na de wake - begraven worden op een kerkhof in de buurt van Buenos Aires. Dat meldt een woordvoerder. In Argentinië staat de wake voor de begrafenis zoals wij die kennen. De wake is het afscheid, meestal de dag zelf nog wordt het het lichaam ter aarde besteld.



Engelse keeper Peter Shilton heeft "hand van God" nog niet verteerd. "Maradona had grootsheid in zich, maar was niet sportief." Zo reageert de voormalige Engelse doelman Peter Shilton op het overlijden van Diego Maradona.

Shilton is de keeper die op het WK van 1986 in de kwartfinale door Maradona werd gevloerd met de "hand van God". 34 jaar na datum blijft de actie moeilijk te verteren voor de intussen 71-jarige Engelsman.

"Het was een duidelijk geval van valsspelen. Hij keek zelfs 2 keer om, wachtend op een fluitsignaal. Hij wist wat hij had gedaan. Iedereen wist het, behalve de scheidsrechter en de 2 lijnrechters", schrijft Shilton in een bijdrage in Daily Mail.



Het feit dat Maradona zich nooit heeft verontschuldigd, zit Shilton nog steeds hoog. "Er zat grootsheid in hem, maar geen sportiviteit. Op een voetbalveld doen spelers dingen die ze misschien niet moeten doen. Het gebeurt in het heetst van de strijd. Maar als iemand van de Engelse ploeg dat had gedaan, hoop ik dat hij het nadien zou hebben toegegeven. Ik hoop dat dit geen schaduw werpt over Maradona's erfenis."

Stad Napels wil stadion vernoemen naar Maradona. De burgemeester van Napels heeft een procedure opgestart om het stadion van voetbalclub Napoli, dat eigendom is van de stad, om te dopen in het Diego Maradona-stadion.

"We willen er snel werken van maken om het stadion van Napels naar Diego Maradona te vernoemen", zegt burgemeester Luigi De Magistris. "Deze procedure kan snel afgehandeld worden. Als het verlangen zo groot is om iets te veranderen, kan het niet tegengehouden worden."

In het Stadio San Paolo beleefde Maradona zijn mooiste voetbalmomenten. Hij loodste de club naar de Italiaanse titel in 1987 en 1990.