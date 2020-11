LIVEBLOG: Maradona opgebaard in presidentieel paleis, duizenden fans wachten voor wake

Napoli, de ex-club van Maradona, gebruikt het shirt met nummer 10 niet meer sinds 2000 uit respect. Villas-Boas vindt dat de FIFA nu hetzelfde moet doen. "In alle competities voor alle ploegen. Dat zou het beste eerbetoon zijn. Zijn dood is een ongelooflijk verlies voor de voetbalwereld." De FIFA heeft vroeger al laten weten dat het niet zou toestaan dat Argentinië het nummer 10 niet meer gebruikt.

07 uur 43. Villas-Boas vraagt FIFA om shirt met nummer 10 terug te trekken. De reacties wereldwijd zijn emotioneel. Marseille-coach Andre Villas-Boas heeft de FIFA gevraagd om het shirt met het nummer 10 terug te trekken om Maradona te eren. Argentijnse fans verwijzen naar Maradona met "El Dios", wat "De God" betekent, maar ook een woordspel met het nummer 10 op zijn shirt, "El Diez". Napoli, de ex-club van Maradona, gebruikt het shirt met nummer 10 niet meer sinds 2000 uit respect. Villas-Boas vindt dat de FIFA nu hetzelfde moet doen. "In alle competities voor alle ploegen. Dat zou het beste eerbetoon zijn. Zijn dood is een ongelooflijk verlies voor de voetbalwereld." De FIFA heeft vroeger al laten weten dat het niet zou toestaan dat Argentinië het nummer 10 niet meer gebruikt. .

06:46

06 uur 46. Begrafeniswake in presidentieel paleis in Buenos Aires. Het stoffelijk overschot van Maradona is gisteravond overgebracht naar het presidentieel paleis (Casa Rosada) in Buenos Aires. Daar kan eerst privé en daarna publiek afscheid genomen worden van de voetballer. Kort voor middernacht kwamen zijn ex-vrouw Claudia Villafane en hun 2 dochters Dalma en Gianinna op Casa Rosada aan. In hun spoor volgden de Argentijnse bondsvoorzitter Claudio Tapia en heel wat (ex-)voetballers. Onder meer al zijn nog levende ploegmaats van de wereldkampioenenploeg van 1986 zijn erbij. Om 6u 's ochtends Argentijnse tijd (het is in Buenos Aires 4 uur vroeger dan in Brussel) mag ook het grote publiek aan de begrafeniswake deelnemen. Er staan nu al duizenden mensen te wachten om een laatste groet te brengen. Er worden 1 miljoen Argentijnen verwacht. Ietwat vreemd vindt onze correspondent Tom Dieusaert in Buenos Aires, dat de deuren van het paleis vandaag al om 16u dichtgaan. "Heeft het te maken met Covid of is de familie de media-aandacht beu?" Hij kent ook de details over de begrafenis niet. "In Argentinië word je - anders dan bij ons - de dag zelf begraven. Maar ik weet niet hoe dat nu zal gaan. Ook niet of het een privé- of publieke begrafenis wordt." .