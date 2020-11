LIVEBLOG: Lionel Messi: "Diego Maradona is eeuwig"

19:36 19 uur 36. Je kan moeilijk spelers in verschillende tijdperken vergelijken, maar laat mij zeggen dat Maradona in elk geval een van de allergrootste en zeker een van de meest kleurrijke voetballers in de geschiedenis van de sport geweest. Daar bestaat geen twijfel over. . Peter Vandenbempt. Je kan moeilijk spelers in verschillende tijdperken vergelijken, maar laat mij zeggen dat Maradona in elk geval een van de allergrootste en zeker een van de meest kleurrijke voetballers in de geschiedenis van de sport geweest. Daar bestaat geen twijfel over. Peter Vandenbempt

19:19 19 uur 19. Lionel Messi: "Een erg droevige dag voor alle Argentijnen en voor het voetbal". Ook Lionel Messi, de opvolger van Diego Maradona, is in de rouw. "Dit is een erg droevige dag voor alle Argentijnen en voor het voetbal", reageert de Argentijnse stervoetballer op Instagram. "Hij verlaat ons nu, maar echt weg gaat hij niet. Diego is eeuwig", zegt Messi. "Ik koester de mooie momenten die ik met hem heb beleefd." "Bij deze wil ik zijn familie en zijn vrienden condoleren. Rust in vrede."

19:18 19 uur 18. Lionel Messi en Diego Maradona.

19:10 19 uur 10. Vervoort: "Maradona is groter dan Messi". Voormalig Rode Duivel Patrick Vervoort moest Maradona proberen af te stoppen in de halve finale van het WK 1986. "Maradona was de grote aanjager van de Argentijnse ploeg. Het was een team dat op grinta en karakter speelde, Diego moest het verschil maken", weet Vervoort nog over de match waarin Maradona beide goals maakte. "Het was een hele eer om in die halve finale tegen Maradona te spelen. Als kind was hij een van de spelers die ik bewonderde." "Veel mensen vragen zich af wie nu de grootste was: Messi of Maradona? Voor mij is dat toch wel Maradona. Hij had een iets fijnere balltoets dan Messi."

19:09 Vervoort probeert Maradona af te remmen op het WK 1986. 19 uur 09. Vervoort probeert Maradona af te remmen op het WK 1986

19:08 In 1989 zorgde Maradona voor een legendarische opwarming op de tonen van Live is Life. 19 uur 08.

19:06 19 uur 06. Toen Maradona op zijn top was, kon je niet elke dag naar voetballers kijken op tv of internet. Je kon hem 1 keer per week op tv bewonderen. Dat maakte de mythe nog groter. Franky Van der Elst.

18:58 Cristiano Ronaldo noemt Diego Maradona een genie:. 18 uur 58.

18:54 18 uur 54. Minuut stilte in Champions League en Europa League. Vanavond in de Champions League en morgenavond in de Europa League zal voor elke wedstrijd een minuut stilte gehouden worden ter nagedachtenis aan Diego Maradona.