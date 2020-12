21:54 21 uur 54. Na een stevig duel gaat Missipo even op de grond gaan liggen. Het lijkt allemaal mee te vallen, want de middenveldster staat al snel weer recht . Na een stevig duel gaat Missipo even op de grond gaan liggen. Het lijkt allemaal mee te vallen, want de middenveldster staat al snel weer recht

21:51 21 uur 51. Cayman maakt er een feestje van. Er komen vier kaarsjes op de EK-kwalificatietaart van de Red Flames. Janice Cayman ontsnapt op links en zet de Zwitserse doelvrouw op het verkeerde been. . Cayman maakt er een feestje van Er komen vier kaarsjes op de EK-kwalificatietaart van de Red Flames. Janice Cayman ontsnapt op links en zet de Zwitserse doelvrouw op het verkeerde been.

21:50 21 uur 50. Tessa Wullaert probeert een vrije trap rechtstreeks in de winkelhaak te schilderen. Niemand zal het haar kwalijk nemen dat ze over mikt. . Tessa Wullaert probeert een vrije trap rechtstreeks in de winkelhaak te schilderen. Niemand zal het haar kwalijk nemen dat ze over mikt.

21:47 21 uur 47. Het was het 50e doelpunt van Tessa Wullaert voor de nationale ploeg. Ook Kassandra Missipo wil het voorbeeld van haar ploegmaat bij Anderlecht volgen. Het afgeweken schot wordt gepakt door de Zwitserse doelvrouw. . Het was het 50e doelpunt van Tessa Wullaert voor de nationale ploeg. Ook Kassandra Missipo wil het voorbeeld van haar ploegmaat bij Anderlecht volgen. Het afgeweken schot wordt gepakt door de Zwitserse doelvrouw.

21:44 21 uur 44. De Red Flames willen nog in stijl groepswinnaar worden. Minnaert probeert zowel met Wullaert als De Caigny een aanval op te zetten voor de 4-0. . De Red Flames willen nog in stijl groepswinnaar worden. Minnaert probeert zowel met Wullaert als De Caigny een aanval op te zetten voor de 4-0.

21:43 21 uur 43. Wullaert maakt het af. De Red Flames mogen zich opmaken voor het EK voetbal. Tessa Wullaert kopt, met wat hulp van de Zwitserse doelvrouw, de 3-0 binnen. . Wullaert maakt het af De Red Flames mogen zich opmaken voor het EK voetbal. Tessa Wullaert kopt, met wat hulp van de Zwitserse doelvrouw, de 3-0 binnen.

21:33 21 uur 33. 68' Odeurs klem. Na een knappe aanval probeert Humm Odeurs te verrassen met een kopbal. De Zwitserse invalster kan net niet voldoende kracht zetten, waardoor onze doelvrouw simpel redding kan bredden. . 68' Odeurs klem Na een knappe aanval probeert Humm Odeurs te verrassen met een kopbal. De Zwitserse invalster kan net niet voldoende kracht zetten, waardoor onze doelvrouw simpel redding kan bredden.

21:29 21 uur 29. Heet standje voor Zwitsers doel! Een strakke voorzet van Cayman belandt voor de voeten van Missipo, die meteen uithaalt. Het schot van de middenveldster wordt uiteindelijk nog afgeblokt. De 3-0 is dichter bij dan de 2-1. . Heet standje voor Zwitsers doel! Een strakke voorzet van Cayman belandt voor de voeten van Missipo, die meteen uithaalt. Het schot van de middenveldster wordt uiteindelijk nog afgeblokt. De 3-0 is dichter bij dan de 2-1.

21:26 21 uur 26. Gut hoog over. Middenveldster Gut neemt een vrije trap voor haar rekening en probeert het dan rechtstreeks. Opportunistisch, want de poging gaat nog enkele meters over het doel van Odeurs. . Gut hoog over Middenveldster Gut neemt een vrije trap voor haar rekening en probeert het dan rechtstreeks. Opportunistisch, want de poging gaat nog enkele meters over het doel van Odeurs.

21:25 21 uur 25. Een Zwitserse aanval belandt uiteindelijk bij Crnogorcevic. De nummer 9 probeert het met een kopbal die uiteindelijk ver naast gaat. . Een Zwitserse aanval belandt uiteindelijk bij Crnogorcevic. De nummer 9 probeert het met een kopbal die uiteindelijk ver naast gaat.

21:22 21 uur 22. Zwitserland komt nu toch wat meer opzetten, maar echt grote kansen vallen er nog niet te noteren. De Red Flames hebben voorlopig alles onder controle. . Zwitserland komt nu toch wat meer opzetten, maar echt grote kansen vallen er nog niet te noteren. De Red Flames hebben voorlopig alles onder controle.

21:20 21 uur 20. De Caigny bijna met de 3-0. Een vrije trap van De Neve belandt uiteindelijk bij De Caigny. De middenveldster kopt de bal richting de hoek, maar Herzog pakt uit met een knappe parade. Ei zo na een hattrick voor De Caigny. . De Caigny bijna met de 3-0 Een vrije trap van De Neve belandt uiteindelijk bij De Caigny. De middenveldster kopt de bal richting de hoek, maar Herzog pakt uit met een knappe parade. Ei zo na een hattrick voor De Caigny.

21:16 21 uur 16. Odeurs staat scherp te keepen en komt goed uit op een voorzet. Veel werk heeft de Belgische doelvrouw nog niet gehad, maar secuur speelt ze zeker en vast. . Odeurs staat scherp te keepen en komt goed uit op een voorzet. Veel werk heeft de Belgische doelvrouw nog niet gehad, maar secuur speelt ze zeker en vast.

21:15 21 uur 15. De Belgen zijn goed uit de kleedkamer gekomen en eisen de bal meteen weer op. Philtjens glijdt uit en kan de bal net niet voor doel krijgen. . De Belgen zijn goed uit de kleedkamer gekomen en eisen de bal meteen weer op. Philtjens glijdt uit en kan de bal net niet voor doel krijgen.

21:11 21 uur 11. TWEEDE HELFT. De Red Flames zijn aan hun 2e helft begonnen. Brengen ze deze wedstrijd tot een goed einde of gooien de Zwitsers nog roet in het eten? . TWEEDE HELFT De Red Flames zijn aan hun 2e helft begonnen. Brengen ze deze wedstrijd tot een goed einde of gooien de Zwitsers nog roet in het eten?

https://twitter.com/i/status/1333863207602098179

20:56 20 uur 56. RUST. De Red Flames trekken met een 2-0-bonus de rust in. Na een moeilijk openingskwartier herstelden onze landgenotes het evenwicht en scoorden ze twee keer via Tine De Caigny. . RUST De Red Flames trekken met een 2-0-bonus de rust in. Na een moeilijk openingskwartier herstelden onze landgenotes het evenwicht en scoorden ze twee keer via Tine De Caigny.

20:53 20 uur 53. 2-0 De Caigny! Daar is de 2-0 dan toch! Wullaert houdt de bal in extremis nog binnen en vindt dan opnieuw De Caigny, die de bal knap binnentrapt. . 2-0 De Caigny! Daar is de 2-0 dan toch! Wullaert houdt de bal in extremis nog binnen en vindt dan opnieuw De Caigny, die de bal knap binnentrapt.

20:51 20 uur 51. 44' Wullaert op de lat! Tessa Wullaert krijgt de bal aangespeeld en slingert zich dan voorbij enkele verdedigsters. Haar doelpoging eindigt tegen de lat. . 44' Wullaert op de lat! Tessa Wullaert krijgt de bal aangespeeld en slingert zich dan voorbij enkele verdedigsters. Haar doelpoging eindigt tegen de lat.

20:47 20 uur 47. De Red Flames gaan op zoek naar een tweede doelpunt. Op een knappe voorzet kopt Minnaert maar nipt over de kooi van Herzog. . De Red Flames gaan op zoek naar een tweede doelpunt. Op een knappe voorzet kopt Minnaert maar nipt over de kooi van Herzog.

20:45 20 uur 45. Twijfelende Zwitserse keepster. Doelvrouw Herzog grijpt nu al enkele keren op rij knullig in op hoge voorzetten. Door mistasten van de Zwitserse doelvrouw kwamen de Red Flames ook op voorsprong. . Twijfelende Zwitserse keepster Doelvrouw Herzog grijpt nu al enkele keren op rij knullig in op hoge voorzetten. Door mistasten van de Zwitserse doelvrouw kwamen de Red Flames ook op voorsprong.

20:45 20 uur 45. Cayman probeert een eerste keer voorbij haar mannetje te gaan en sleept er een hoekschop uit. De Neve neemt de corner voor haar rekening. . Cayman probeert een eerste keer voorbij haar mannetje te gaan en sleept er een hoekschop uit. De Neve neemt de corner voor haar rekening.

20:42 20 uur 42. 36 minuten ver. Voorlopig verloopt alles naar wens voor de ploeg van Ives Serneels. Na een moeilijke start herstelden de Red Flames het evenwicht. Uiteindelijk kwamen onze landgenotes ook op voorsprong via een kopbaldoelpunt van Tine De Caigny. De eerste kans en meteen raak! . 36 minuten ver Voorlopig verloopt alles naar wens voor de ploeg van Ives Serneels. Na een moeilijke start herstelden de Red Flames het evenwicht. Uiteindelijk kwamen onze landgenotes ook op voorsprong via een kopbaldoelpunt van Tine De Caigny. De eerste kans en meteen raak!

20:40 20 uur 40. Lehmann naast. Na een voorzet van Crnogorcevic probeert Lehmann het spectaculair in één tijd. De Zwitserse spits kan haar schot niet kadreren, waardoor Odeurs niet moet ingrijpen. . Lehmann naast Na een voorzet van Crnogorcevic probeert Lehmann het spectaculair in één tijd. De Zwitserse spits kan haar schot niet kadreren, waardoor Odeurs niet moet ingrijpen.

20:39 20 uur 39. Na een fout op Missipo neemt Wullaert de vrije trap voor haar rekening. De voorzet bereikt uiteindelijk geen teamgenote en kan makkelijk weggewerkt worden. . Na een fout op Missipo neemt Wullaert de vrije trap voor haar rekening. De voorzet bereikt uiteindelijk geen teamgenote en kan makkelijk weggewerkt worden.

20:37 20 uur 37. Zwitsers reageren. De Zwitsers zijn niet uit hun lood geslagen door de 1-0 en gaan meteen op zoek naar de gelijkmaker. Na een heet standje voor het doel van de Flames kan de bal uiteindelijk ontzet worden. . Zwitsers reageren De Zwitsers zijn niet uit hun lood geslagen door de 1-0 en gaan meteen op zoek naar de gelijkmaker. Na een heet standje voor het doel van de Flames kan de bal uiteindelijk ontzet worden.

https://twitter.com/i/status/1333856285046022144

20:31 20 uur 31. 24': 1-0 De Caigny! Daar is de 1-0 voor de Red Flames! Tessa Wullaert zet zich knap door op de rechterflank en brengt de bal dan voor doel. Tine De Caigny torent vervolgens boven doelvrouw Herzog uit en kopt de bal met een boogje binnen. . 24': 1-0 De Caigny! Daar is de 1-0 voor de Red Flames! Tessa Wullaert zet zich knap door op de rechterflank en brengt de bal dan voor doel. Tine De Caigny torent vervolgens boven doelvrouw Herzog uit en kopt de bal met een boogje binnen.

20:28 20 uur 28. Veel strijd, weinig kansen. De Red Flames lijken het evenwicht nu toch wat hersteld te hebben. Toch blijft het nog altijd wachten op de eerste grote kans van deze wedstrijd. . Veel strijd, weinig kansen De Red Flames lijken het evenwicht nu toch wat hersteld te hebben. Toch blijft het nog altijd wachten op de eerste grote kans van deze wedstrijd.

20:26 20 uur 26. De Zwitsers blijven geduldig naar een gaatje zoeken in de Belgische defensie. Het is duidelijk dat de bezoekers veel kwaliteiten hebben aan de bal. . De Zwitsers blijven geduldig naar een gaatje zoeken in de Belgische defensie. Het is duidelijk dat de bezoekers veel kwaliteiten hebben aan de bal.

20:25 20 uur 25. Red Flames komen opzetten. Doelvrouw Herzog kan de vrije trap simpel wegboksen, maar de Red Flames lijken nu toch wat meer grip te krijgen op de wedstrijd. . Red Flames komen opzetten Doelvrouw Herzog kan de vrije trap simpel wegboksen, maar de Red Flames lijken nu toch wat meer grip te krijgen op de wedstrijd.



20:23 20 uur 23. Minnaert opent knap op Cayman, waarna Sow een overtreden moet begaan op Deloose. Cayman en De Neve zetten zich achter de bal. . Minnaert opent knap op Cayman, waarna Sow een overtreden moet begaan op Deloose. Cayman en De Neve zetten zich achter de bal.

https://twitter.com/i/status/1333853908054192129

20:22 20 uur 22. Het overwicht is voor de Zwitsers, maar echt werk heeft doelvrouw Odeurs nog niet gekregen. De Red Flames willen een vroege tegentreffer kost wat kost vermijden. . Het overwicht is voor de Zwitsers, maar echt werk heeft doelvrouw Odeurs nog niet gekregen. De Red Flames willen een vroege tegentreffer kost wat kost vermijden.

https://twitter.com/i/status/1333851045039108096

20:18 20 uur 18. 10 minuten ver. Na een valse start zijn we ondertussen 10 minuten ver in deze levensbelangrijke wedstrijd. Voorlopig moeten de Red Flames vooral achter de bal aanhollen. . 10 minuten ver Na een valse start zijn we ondertussen 10 minuten ver in deze levensbelangrijke wedstrijd. Voorlopig moeten de Red Flames vooral achter de bal aanhollen.

20:16 20 uur 16. Reuteler speelt de bal knap door de benen van Philtjens, maar kan dan geen vervolg breien aan haar actie. Ook Missipo kwam een handje helpen om het gevaar in de kiem te smoren. . Reuteler speelt de bal knap door de benen van Philtjens, maar kan dan geen vervolg breien aan haar actie. Ook Missipo kwam een handje helpen om het gevaar in de kiem te smoren.

20:14 20 uur 14. Veel strijd. We krijgen vooral veel strijd te zien in de openingsminuten van deze wedstrijd. Beide teams gunnen elkaar geen ruimte om te voetballen. . Veel strijd We krijgen vooral veel strijd te zien in de openingsminuten van deze wedstrijd. Beide teams gunnen elkaar geen ruimte om te voetballen.

20:13 20 uur 13. Wullaert probeert de opkomende Philtjens een eerste keer diep te sturen. Jammer genoeg stond de linksachter buitenspel. . Wullaert probeert de opkomende Philtjens een eerste keer diep te sturen. Jammer genoeg stond de linksachter buitenspel.

20:11 20 uur 11. Daar is Tessa Wullaert een eerste keer. Na een goede verdedigende actie wordt de spits van Anderlecht ten val gebacht. . Daar is Tessa Wullaert een eerste keer. Na een goede verdedigende actie wordt de spits van Anderlecht ten val gebacht.

20:10 20 uur 10. Zwitsers dicteren het tempo. Het zijn de bezoekers die het heft meteen in handen nemen. Voorlopig speelt de wedstrijd zich vooral op de helft van de Red Flames af. . Zwitsers dicteren het tempo Het zijn de bezoekers die het heft meteen in handen nemen. Voorlopig speelt de wedstrijd zich vooral op de helft van de Red Flames af.

20:09 20 uur 09. Daar is de eerste doelpoging van de wedstrijd. België geraakt niet onder de hoge druk van de Zwitsers uit, waardoor Reuteler kan aanleggen voor een schot. Uiteindelijk gaat de bal nog redelijk hoog over. . Daar is de eerste doelpoging van de wedstrijd. België geraakt niet onder de hoge druk van de Zwitsers uit, waardoor Reuteler kan aanleggen voor een schot. Uiteindelijk gaat de bal nog redelijk hoog over.

20:07 20 uur 07. 2e keer, goede keer! Al bij al werd het defect redelijk snel opgelost. De speelsters maken zich klaar om opnieuw te beginnen. . 2e keer, goede keer! Al bij al werd het defect redelijk snel opgelost. De speelsters maken zich klaar om opnieuw te beginnen.

20:06 20 uur 06. Ondertussen proberen de Red Flames zich in het donker wat warm te houden. Stilaan krijgen we ook al wat meer licht te zien in het stadion. . Ondertussen proberen de Red Flames zich in het donker wat warm te houden. Stilaan krijgen we ook al wat meer licht te zien in het stadion.

20:06 Oeps! De lichten vallen uit in Leuven. 20 uur 06. Oeps! De lichten vallen uit in Leuven

https://twitter.com/i/status/1333849539028127747

20:03 20 uur 03. Als we naar het reglement kijken dan moeten we hopen dat we snel opnieuw licht krijgen. Anders zou Zwitserland hier wel eens met de punten kunnen gaan lopen. . Als we naar het reglement kijken dan moeten we hopen dat we snel opnieuw licht krijgen. Anders zou Zwitserland hier wel eens met de punten kunnen gaan lopen.

20:01 20 uur 01. Panne! En plots gaat het licht uit! Hoe lang zal dit duren? Hopelijk kan dit euvel snel verholpen worden. . Panne! En plots gaat het licht uit! Hoe lang zal dit duren? Hopelijk kan dit euvel snel verholpen worden.

20:00 20 uur . Daar gaan we! De Red Flames zijn aan hun wedstrijd begonnen! Veroveren ze vandaag hun EK-ticket? . Daar gaan we! De Red Flames zijn aan hun wedstrijd begonnen! Veroveren ze vandaag hun EK-ticket?

https://twitter.com/i/status/1333816115789754370

https://twitter.com/i/status/1333839792942051330

19:25 19 uur 25. De opstelling. In vergelijking met de vlotte 0-9-overwinning tegen Litouwen voert coach Ives Serneels 1 wijziging door in zijn basiself. Marie Minnaert (Club Brugge) neemt de plaats in van de onfortuinlijke Elena Dhont. De speelster van Twente revalideert op dit moment van een zware knieblessure. . De opstelling In vergelijking met de vlotte 0-9-overwinning tegen Litouwen voert coach Ives Serneels 1 wijziging door in zijn basiself. Marie Minnaert (Club Brugge) neemt de plaats in van de onfortuinlijke Elena Dhont. De speelster van Twente revalideert op dit moment van een zware knieblessure.

19:18 19 uur 18. De vorige ontmoeting. De eerste wedstrijd in de groepsfase tussen België en Zwitserland vond plaats op 22 september. Toen konden de Red Flames geen 6e overwinning op rij boeken en gingen ze met 2-1 de boot in tegen de stugge Zwitsers. Pas na de aansluitingstreffer van Tessa Wullaert in de 70e minuut kon een onmondig België wat meer drang naar voren tonen. Reageren de Red Flames straks op gepaste wijze? . De vorige ontmoeting De eerste wedstrijd in de groepsfase tussen België en Zwitserland vond plaats op 22 september. Toen konden de Red Flames geen 6e overwinning op rij boeken en gingen ze met 2-1 de boot in tegen de stugge Zwitsers. Pas na de aansluitingstreffer van Tessa Wullaert in de 70e minuut kon een onmondig België wat meer drang naar voren tonen. Reageren de Red Flames straks op gepaste wijze?

https://twitter.com/i/status/1333833263950008322

19 uur 10. De basiself van de Zwitsers. https://twitter.com/i/status/1333833388193697799

19 uur 08. De opstelling van de Red Flames. https://twitter.com/i/status/1333827808762753024

19:00 19 uur . Red Flames Red Flames verliezen 1e keer in Zwitserland en spelen koppositie kwijt

08:18 08 uur 18. Deze keer moeten we er meteen staan. We moeten het balbezit opeisen en dan zijn we tot veel in staat. Dat we de vorige keren niet wonnen van Zwitserland, mag niet door ons hoofd spoken. . Bondscoach Ives Serneels. Deze keer moeten we er meteen staan. We moeten het balbezit opeisen en dan zijn we tot veel in staat. Dat we de vorige keren niet wonnen van Zwitserland, mag niet door ons hoofd spoken. Bondscoach Ives Serneels

08:16 08 uur 16. We gaan voor de rechtstreekse kwalificatie. We hebben nog alle troeven in hand om dat te verwezenlijken. We moeten gewoon winnen van Zwitserland. In ons hoofd bestaat er geen ander scenario. . Bondscoach Ives Serneels. We gaan voor de rechtstreekse kwalificatie. We hebben nog alle troeven in hand om dat te verwezenlijken. We moeten gewoon winnen van Zwitserland. In ons hoofd bestaat er geen ander scenario. Bondscoach Ives Serneels

https://twitter.com/i/status/1333421992435998725

08:11 08 uur 11. Rechtstreeks ticket al tegen Zwitserland? De Belgische voetbalvrouwen maken zich op voor de beslissende wedstrijd tegen Zwitserland op de slotspeeldag in EK-kwalificatiegroep H, morgen/dinsdag aan Den Dreef in Leuven (20 uur). Een zege levert de Red Flames een ticket voor het EK in Engeland (6-31 juli 2022) op. De Red Flames, die op de vorige speeldag Litouwen met 0-9 vernederden, volgen op één punt van groepsleider Zwitserland en zijn met 18 punten uit 7 duels al zeker van minstens de tweede plaats. De negen poulewinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De andere runners-up spelen barrages. Met een doelsaldo van 28 zijn de Flames al zo goed als zeker van een plek bij de drie beste tweedes. . Rechtstreeks ticket al tegen Zwitserland? De Belgische voetbalvrouwen maken zich op voor de beslissende wedstrijd tegen Zwitserland op de slotspeeldag in EK-kwalificatiegroep H, morgen/dinsdag aan Den Dreef in Leuven (20 uur). Een zege levert de Red Flames een ticket voor het EK in Engeland (6-31 juli 2022) op.



De Red Flames, die op de vorige speeldag Litouwen met 0-9 vernederden, volgen op één punt van groepsleider Zwitserland en zijn met 18 punten uit 7 duels al zeker van minstens de tweede plaats.

De negen poulewinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De andere runners-up spelen barrages. Met een doelsaldo van 28 zijn de Flames al zo goed als zeker van een plek bij de drie beste tweedes.

https://twitter.com/i/status/1333667396356333568