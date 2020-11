LIVE: Jonge Duivels moeten achtervolgen in hun jacht op EK-ticket

19:56 19 uur 56. Doelrijpe kansen zijn er voorlopig niet meer voor de jonge Belgen. De Bosniërs voeren een dubbele wissel uit. Doelpuntenmaker Savic mag naar de kant. . Doelrijpe kansen zijn er voorlopig niet meer voor de jonge Belgen. De Bosniërs voeren een dubbele wissel uit. Doelpuntenmaker Savic mag naar de kant.

19:52 19 uur 52. 77'. De Belgen stapelen de hoekschoppen op, maar de ballen van De Ketelaere leveren niet echt gevaar op. We naderen de slotfase. . 77' De Belgen stapelen de hoekschoppen op, maar de ballen van De Ketelaere leveren niet echt gevaar op. We naderen de slotfase.

19:50 19 uur 50. Ondertussen is Antonucci tussen de lijnen gekomen in plaats van Mangala. . Ondertussen is Antonucci tussen de lijnen gekomen in plaats van Mangala.

19:47 19 uur 47. 72'. België heeft zijn lot niet meer in eigen handen. De jonge Duivels moeten bij de 5 beste tweedes eindigen, als ze naar het EK willen. Roemenië (dat om 19u30 begonnen is) moet dan wel verliezen tegen Denemarken. En ook IJsland vormt een bedreiging voor de Belgen, zijn mogen hun uitgestelde wedstrijd niet winnen. . 72' België heeft zijn lot niet meer in eigen handen. De jonge Duivels moeten bij de 5 beste tweedes eindigen, als ze naar het EK willen. Roemenië (dat om 19u30 begonnen is) moet dan wel verliezen tegen Denemarken. En ook IJsland vormt een bedreiging voor de Belgen, zijn mogen hun uitgestelde wedstrijd niet winnen.

19:44 19 uur 44. Bosniërs komen 3-1 voor. Kovac krijgt niet veel tegenstand en mag zomaar trappen naar doel. De 3-1 gaat onverbiddelijk binnen. Amen en uit voor de jonge Duivels? . Bosniërs komen 3-1 voor Kovac krijgt niet veel tegenstand en mag zomaar trappen naar doel. De 3-1 gaat onverbiddelijk binnen. Amen en uit voor de jonge Duivels?

19:42 19 uur 42. Belgische kansen bij de vleet . Deze keer mag Bornauw het proberen. Zijn kopbal is net niet scherp genoeg. We zijn ondertussen al halfweg de 2e helft. . Belgische kansen bij de vleet Deze keer mag Bornauw het proberen. Zijn kopbal is net niet scherp genoeg. We zijn ondertussen al halfweg de 2e helft.

19:41 19 uur 41. Het regent nu plots kansen voor de jonge Duivels. Faes staat in een ideale schietpositie, maar knalt de bal over. Daar zat meer in. . Het regent nu plots kansen voor de jonge Duivels. Faes staat in een ideale schietpositie, maar knalt de bal over. Daar zat meer in.

19:40 19 uur 40. Vanzeir tegen het zijnet. De Ketelaere lanceert invaller Vanzeir. Na een goede controle waagt Vanzeir zijn kans, de bal verdwijnt in het zijnet. . Vanzeir tegen het zijnet De Ketelaere lanceert invaller Vanzeir. Na een goede controle waagt Vanzeir zijn kans, de bal verdwijnt in het zijnet.

19:38 19 uur 38. De Belgen geraken nog eens door de Bosnische afweer. Amuzu brengt de bal voor doel. De Ketelaere kan uiteindelijk trappen, maar zijn schot wordt afgeblokt. . De Belgen geraken nog eens door de Bosnische afweer. Amuzu brengt de bal voor doel. De Ketelaere kan uiteindelijk trappen, maar zijn schot wordt afgeblokt.

19:35 19 uur 35. Amuzu en Sambi Lokonga vinden elkaar, maar daarna loopt het fout. De minuten tikken weg. . Amuzu en Sambi Lokonga vinden elkaar, maar daarna loopt het fout. De minuten tikken weg.

19:34 19 uur 34. Vanzeir en Amuzu komen erin. Op het uur acht Jacky Mathijssen de tijd rijp om te wisselen. Trésor en Touba mogen gaan rusten, Vanzeir en Amuzu nemen hun stekje in. Gouden wissels? . Vanzeir en Amuzu komen erin Op het uur acht Jacky Mathijssen de tijd rijp om te wisselen. Trésor en Touba mogen gaan rusten, Vanzeir en Amuzu nemen hun stekje in. Gouden wissels?

19:32 19 uur 32. Goede redding van Bodart! Savic draait zich en trapt naar doel, gelukkig voorkomt Bodart de 3-1. . Goede redding van Bodart! Savic draait zich en trapt naar doel, gelukkig voorkomt Bodart de 3-1.

19:29 19 uur 29. Aan de zijlijn laat coach Jacky Mathijssen zich horen. "Thibault (De Smet), probeer daar voor te zetten (in plaats van te passen)", roept Mathijssen. . Aan de zijlijn laat coach Jacky Mathijssen zich horen. "Thibault (De Smet), probeer daar voor te zetten (in plaats van te passen)", roept Mathijssen.

19:27 19 uur 27. De Bosniërs loeren op de tegenaanval. Bornauw laat zich achterin te gemakkelijk kisten door Beganovic. Tot een doelrijpe kans komt het uiteindelijk niet. . De Bosniërs loeren op de tegenaanval. Bornauw laat zich achterin te gemakkelijk kisten door Beganovic. Tot een doelrijpe kans komt het uiteindelijk niet.

19:23 19 uur 23. Kopbal Openda. Bijna maken de jonge Duivels gelijk. De Smet mikt de bal naar de kruin van Openda, die krachtig naar doel knikt. De Bosnische doelman schudt een prima redding uit zijn mouw. . Kopbal Openda Bijna maken de jonge Duivels gelijk. De Smet mikt de bal naar de kruin van Openda, die krachtig naar doel knikt. De Bosnische doelman schudt een prima redding uit zijn mouw.

19:22 19 uur 22. Ook de Belgen tonen zich nu. Openda loopt zich de longen uit zijn lijf en legt af naar Trésor. Maar die kan niet goed bij de bal. . Ook de Belgen tonen zich nu. Openda loopt zich de longen uit zijn lijf en legt af naar Trésor. Maar die kan niet goed bij de bal.

19:20 19 uur 20. Bijna 3-1. We zijn nog geen minuut bezig in de 2e helft en het was al bijna game over voor de Belgen. Bodart kan Savic met een beenveeg maar net van zijn 2e goal houden. . Bijna 3-1 We zijn nog geen minuut bezig in de 2e helft en het was al bijna game over voor de Belgen. Bodart kan Savic met een beenveeg maar net van zijn 2e goal houden.

19:19 19 uur 19. Begin 2e helft. Geen wissels bij de Belgen. De Bosniërs zijn wel met een verse kracht uit de kleedkamer gehaald. . Begin 2e helft Geen wissels bij de Belgen. De Bosniërs zijn wel met een verse kracht uit de kleedkamer gehaald.

19:04 19 uur 04. Rust. De jonge Duivels moeten na de rust vol aan de bak, willen ze hun EK-ticket veiligstellen. De Smet zorgde nochtans voor een droomstart. Maar de Bosniërs kwamen 2 keer gevaarlijk dreigen en scoorden zo 2 keer. . Rust De jonge Duivels moeten na de rust vol aan de bak, willen ze hun EK-ticket veiligstellen. De Smet zorgde nochtans voor een droomstart. Maar de Bosniërs kwamen 2 keer gevaarlijk dreigen en scoorden zo 2 keer.

19:04 19 uur 04. Faes kan zijn hoofd zetten tegen de hoekschop van De Ketelaere. Maar hij kan zijn kopbal niet genoeg kracht en richting meegeven. . Faes kan zijn hoofd zetten tegen de hoekschop van De Ketelaere. Maar hij kan zijn kopbal niet genoeg kracht en richting meegeven.

19:02 19 uur 02. Net voor het rustsignaal verstuurt Bataille nog een goede center. Faes komt ingelopen, een Bosnisch been tikt de bal in hoekschop. . Net voor het rustsignaal verstuurt Bataille nog een goede center. Faes komt ingelopen, een Bosnisch been tikt de bal in hoekschop.

19:01 19 uur 01. 3 minuten extra. Doelman Dujmovic bokst de hoekschop van de Belgen weg. We krijgen 3 minuten extra speeltijd in deze eerste helft. . 3 minuten extra Doelman Dujmovic bokst de hoekschop van de Belgen weg. We krijgen 3 minuten extra speeltijd in deze eerste helft.

18:59 18 uur 59. De Ketelaere zet 2 Bosniërs in de wind, maar vuurt dan een te hoge voorzet af. Een fase later dwingt De Smet een hoekschop af. . De Ketelaere zet 2 Bosniërs in de wind, maar vuurt dan een te hoge voorzet af. Een fase later dwingt De Smet een hoekschop af.

18:58 18 uur 58. Nog 3 minuten tot de rust. De jonge Duivels houden de bal binnen de ploeg op een slecht bespeelbaar veld. Het is zoeken naar gaatjes in de Bosnische defensie. . Nog 3 minuten tot de rust. De jonge Duivels houden de bal binnen de ploeg op een slecht bespeelbaar veld. Het is zoeken naar gaatjes in de Bosnische defensie.

18:56 18 uur 56. De fut is wat uit de wedstrijd. En dan zijn de Bosniërs op hun best. De Belgen hebben baat bij veel tempo tussen de lijnen. . De fut is wat uit de wedstrijd. En dan zijn de Bosniërs op hun best. De Belgen hebben baat bij veel tempo tussen de lijnen.

18:53 18 uur 53. Bij een nederlaag moet België beginnen te vrezen voor zijn stekje bij de beste tweedes. Roemenië en IJsland zitten op vinkentouw om het EK-ticket van de jonge Duivels af te snoepen. . Bij een nederlaag moet België beginnen te vrezen voor zijn stekje bij de beste tweedes. Roemenië en IJsland zitten op vinkentouw om het EK-ticket van de jonge Duivels af te snoepen.

18:51 18 uur 51. Doelpuntenmaker Resic moet geblesseerd naar de kant. Maar dat belet de Bosniërs niet om door te duwen. Deze keer kan Bodart wel bij de bal, bij de 2 tegengoals had hij geen schijn van kans. . Doelpuntenmaker Resic moet geblesseerd naar de kant. Maar dat belet de Bosniërs niet om door te duwen. Deze keer kan Bodart wel bij de bal, bij de 2 tegengoals had hij geen schijn van kans.

18:47 18 uur 47. Belgen op achterstand. Ook de 2e gevaarlijke tegenstoot van Bosnië-Herzegovina verdwijnt in doel. Van buiten de grote rechthoek knalt Resic de 2-1 binnen. De Belgen zijn op achtervolgen aangewezen. . Belgen op achterstand Ook de 2e gevaarlijke tegenstoot van Bosnië-Herzegovina verdwijnt in doel. Van buiten de grote rechthoek knalt Resic de 2-1 binnen. De Belgen zijn op achtervolgen aangewezen.

18:45 18 uur 45. Bosniërs maken gelijk. De eerste goede kans van de Bosniërs gaat binnen. Lukic loopt Bornauw naar de vaantjes, Savic schiet onhoudbaar binnen. . Bosniërs maken gelijk De eerste goede kans van de Bosniërs gaat binnen. Lukic loopt Bornauw naar de vaantjes, Savic schiet onhoudbaar binnen.

18:41 18 uur 41. Openda baalt, nadat zijn pass richting De Ketelaere nog net onderschept wordt. In de andere match zijn de Duitsers nu helemaal op weg naar de groepswinst. Burkardt verdubbelde de score. Nmecha, maker van de openingsgoal vanaf de stip, miste ondertussen ook al een penalty. . Openda baalt, nadat zijn pass richting De Ketelaere nog net onderschept wordt.

In de andere match zijn de Duitsers nu helemaal op weg naar de groepswinst. Burkardt verdubbelde de score. Nmecha, maker van de openingsgoal vanaf de stip, miste ondertussen ook al een penalty.

18:40 18 uur 40. De stem van Jacky Mathijssen is goed hoorbaar in het lege stadion. "Druk zetten, druk zetten", schreeuwt de coach de Belgische beloften toe. . De stem van Jacky Mathijssen is goed hoorbaar in het lege stadion. "Druk zetten, druk zetten", schreeuwt de coach de Belgische beloften toe.

18:38 18 uur 38. Nmecha zet Duitsers op voorsprong. We kijken ook met een half oog naar Duitsland-Wales. Daar heeft Anderlecht-jonkie Nmecha de Duitsers op voorsprong gezet vanaf de stip. Groepsleider Duitsland telt nu virtueel 18 punten, de Belgen 16. . Nmecha zet Duitsers op voorsprong We kijken ook met een half oog naar Duitsland-Wales. Daar heeft Anderlecht-jonkie Nmecha de Duitsers op voorsprong gezet vanaf de stip.



Groepsleider Duitsland telt nu virtueel 18 punten, de Belgen 16.

18:35 18 uur 35. Bataille en Touba knutselen een prima aanval in elkaar. De bal komt gevaarlijk voor doel, maar niemand van de jonge Duivels kan uithalen. . Bataille en Touba knutselen een prima aanval in elkaar. De bal komt gevaarlijk voor doel, maar niemand van de jonge Duivels kan uithalen.

18:34 18 uur 34. Actieve De Ketelaere. Charles De Ketelaere is alomtegenwoordig. Met een knappe schijnbeweging lokt hij een obstructiefout uit. Sterk werk van de jonge Club-speler. . Actieve De Ketelaere Charles De Ketelaere is alomtegenwoordig. Met een knappe schijnbeweging lokt hij een obstructiefout uit. Sterk werk van de jonge Club-speler.

18:32 18 uur 32. Op het kwartier komt Bosnië-Herzegovina ook eens dreigen. Bodart kan met 1 hand bij een hoekschop. Maar de bal blijft binnen. De Ketelaere speelt met vuur met een panna, even paniek bij de Belgen. Maar het brandje wordt net op tijd geblust. . Op het kwartier komt Bosnië-Herzegovina ook eens dreigen. Bodart kan met 1 hand bij een hoekschop. Maar de bal blijft binnen. De Ketelaere speelt met vuur met een panna, even paniek bij de Belgen. Maar het brandje wordt net op tijd geblust.

18:25 18 uur 25. Bijna 0-2. De Belgen lijken helemaal gelanceerd. Na een een-tweetje met Sambi Lokonga waagt Tresor zijn kans. Zijn bal richting de korte hoek wordt knap gepakt. . Bijna 0-2 De Belgen lijken helemaal gelanceerd. Na een een-tweetje met Sambi Lokonga waagt Tresor zijn kans. Zijn bal richting de korte hoek wordt knap gepakt.

18:23 18 uur 23. De Smet met de openingsgoal! De Ketelaere levert de bal enig mooi af bij de vrijstaande Thibault De Smet. Die controleert de bal met zijn borst en duwt de 0-1 over de doelman binnen. Een droomstart voor de jonge Belgen. . De Smet met de openingsgoal! De Ketelaere levert de bal enig mooi af bij de vrijstaande Thibault De Smet. Die controleert de bal met zijn borst en duwt de 0-1 over de doelman binnen. Een droomstart voor de jonge Belgen.

18:21 18 uur 21. Een hoekschop van De Ketelaere wordt onschadelijk gemaakt door de Bosniërs. De Belgen nagelen de thuisploeg vast en zetten druk. . Een hoekschop van De Ketelaere wordt onschadelijk gemaakt door de Bosniërs. De Belgen nagelen de thuisploeg vast en zetten druk.

18:17 18 uur 17. 1 speeldag voor het einde staat België 2e in zijn groep op 2 punten van leider Duitsland. De 9 groepswinnaars krijgen een EK-ticket, net als de 5 beste tweedes. . 1 speeldag voor het einde staat België 2e in zijn groep op 2 punten van leider Duitsland. De 9 groepswinnaars krijgen een EK-ticket, net als de 5 beste tweedes.

18:16 18 uur 16. Aftrap. De wedstrijd is op gang gefloten. Plaatsen de jonge Duivels zich voor het EK? Ze moeten vooral proberen te winnen, dan hoeven we de rekenmachine niet boven te halen. . Aftrap De wedstrijd is op gang gefloten. Plaatsen de jonge Duivels zich voor het EK? Ze moeten vooral proberen te winnen, dan hoeven we de rekenmachine niet boven te halen.

15:48 15 uur 48. Aster Vranckx alsnog opgeroepen. 1 dag voor de cruciale match tegen Bosnië heeft bondscoach Jacky Mathijssen KV Mechelen-middenvelder Aster Vranckx bij de groep gehaald. Het is zijn eerste selectie voor de beloften. Vranckx vervangt Standard-speler Nicolas Raskin, die vrijdag de groep moest verlaten toen bleek dat hij nog een schorsing van bij de U19 meetorst. Vranckx speelde voor het laatst een officiële match eind september. Sindsdien stond hij aan de kant vanwege corona. . Aster Vranckx alsnog opgeroepen 1 dag voor de cruciale match tegen Bosnië heeft bondscoach Jacky Mathijssen KV Mechelen-middenvelder Aster Vranckx bij de groep gehaald. Het is zijn eerste selectie voor de beloften.

Vranckx vervangt Standard-speler Nicolas Raskin, die vrijdag de groep moest verlaten toen bleek dat hij nog een schorsing van bij de U19 meetorst. Vranckx speelde voor het laatst een officiële match eind september. Sindsdien stond hij aan de kant vanwege corona.

14:24 14 uur 24. De ontgoocheling van de vorige wedstrijd is zeker nog niet weggespoeld, en al zeker niet bij mij. Ik draag nog stukken van die wedstrijd mee, want we hadden toch gehoopt op die makkelijke weg op kwalificatie, en die hebben we laten liggen. Nu staan we voor de moeilijke weg. Bondscoach Jacky Mathijssen. De ontgoocheling van de vorige wedstrijd is zeker nog niet weggespoeld, en al zeker niet bij mij. Ik draag nog stukken van die wedstrijd mee, want we hadden toch gehoopt op die makkelijke weg op kwalificatie, en die hebben we laten liggen. Nu staan we voor de moeilijke weg. Bondscoach Jacky Mathijssen