Kunnen Belgische beloften ook via "moeilijke weg" op het EK geraken?

14 uur 24. De ontgoocheling van de vorige wedstrijd is zeker nog niet weggespoeld, en al zeker niet bij mij. Ik draag nog stukken van die wedstrijd mee, want we hadden toch gehoopt op die makkelijke weg op kwalificatie, en die hebben we laten liggen. Nu staan we voor de moeilijke weg. Bondscoach Jacky Mathijssen.