16 uur 13. Anderlecht schakelde in de vorige voorronde Linfield uit en treft nu Benfica in de laatste voorronde van de Champions League. Als Tessa Wullaert en co woensdag winnen, dan halen ze de 1/16e finales. Kijk op deze pagina naar de livestream, de aftrap van de wedstrijd is om 19.30u. .