09:47 09 uur 47. Benfica is de kampioen van Portugal. Het is een sterke ploeg, maar we zijn niet bang. We zijn gewapend om er een mooie match van te maken, al zal het niet makkelijk worden. Anderlecht-coach Patrick Wachel. Benfica is de kampioen van Portugal. Het is een sterke ploeg, maar we zijn niet bang. We zijn gewapend om er een mooie match van te maken, al zal het niet makkelijk worden. Anderlecht-coach Patrick Wachel

09:47 09 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:44 09 uur 44. "Trots om tegen Benfica te mogen spelen". Benfica is een grote naam in de voetbalwereld, maar het vrouwenteam is relatief nieuw. "Benfica heeft naam gemaakt dankzij de mannen en nu zijn ze van plan om ook bij de vrouwen iets neer te zetten. Ze hebben al veel geïnvesteerd en hebben zo op enkele jaren tijd een sterke ploeg bij elkaar gebracht", weet Anderlecht-coach Patrick Wachel. "Het is mooi om zo'n grote naam te kunnen loten. Iedereen is trots om tegen Benfica te kunnen spelen. De Champions League is echt een beloning voor onze ploeg." . "Trots om tegen Benfica te mogen spelen" Benfica is een grote naam in de voetbalwereld, maar het vrouwenteam is relatief nieuw. "Benfica heeft naam gemaakt dankzij de mannen en nu zijn ze van plan om ook bij de vrouwen iets neer te zetten. Ze hebben al veel geïnvesteerd en hebben zo op enkele jaren tijd een sterke ploeg bij elkaar gebracht", weet Anderlecht-coach Patrick Wachel.

"Het is mooi om zo'n grote naam te kunnen loten. Iedereen is trots om tegen Benfica te kunnen spelen. De Champions League is echt een beloning voor onze ploeg."

09:44 09 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:41 09 uur 41. Anderlecht-coach: "Moeten nog efficiënter zijn". Anderlecht maakte in de eigen competitie al een karrenvracht aan doelpunten, maar voor coach Patrick Wachel is het nog niet goed genoeg. "Het klopt dat we al heel veel gescoord hebben, maar op sommige momenten doen we dat nog te weinig", is hij streng. "Het loopt wel goed en we spelen heel vlot, met mooie combinaties. Maar in de zestien moeten we nog veel efficiënter zijn. Dat is op dit moment nog niet het geval. We laten nog te veel kansen liggen." . Anderlecht-coach: "Moeten nog efficiënter zijn" Anderlecht maakte in de eigen competitie al een karrenvracht aan doelpunten, maar voor coach Patrick Wachel is het nog niet goed genoeg. "Het klopt dat we al heel veel gescoord hebben, maar op sommige momenten doen we dat nog te weinig", is hij streng.

"Het loopt wel goed en we spelen heel vlot, met mooie combinaties. Maar in de zestien moeten we nog veel efficiënter zijn. Dat is op dit moment nog niet het geval. We laten nog te veel kansen liggen."

09:41 09 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18-11-2020 18-11-2020.

16:13 16 uur 13. Anderlecht schakelde in de vorige voorronde Linfield uit en treft nu Benfica in de laatste voorronde van de Champions League. Als Tessa Wullaert en co woensdag winnen, dan halen ze de 1/16e finales. Kijk op deze pagina naar de livestream, de aftrap van de wedstrijd is om 19.30u. . Anderlecht schakelde in de vorige voorronde Linfield uit en treft nu Benfica in de laatste voorronde van de Champions League. Als Tessa Wullaert en co woensdag winnen, dan halen ze de 1/16e finales. Kijk op deze pagina naar de livestream, de aftrap van de wedstrijd is om 19.30u.

16:09 16 uur 09. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten