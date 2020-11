22:06

22 uur 06. Anderlecht blijft klasse apart. De vrouwen van Anderlecht steken dit seizoen met kop en schouders boven de concurrentie uit. AA Gent, nochtans al een aantal jaar een vaste waarde in de top, moest een ontnuchterende 5-0 slikken. Gent werd in de eerste helft al naar de keel gegrepen, maar de 2-0 bij de rust (goals van De Caigny en Deloose) was nog enigszins hoopvol. In de tweede helft kwam Gent beter voor de dag, maar in de laatste minuten liep de schade nog hoog op, onder meer door een 2e goal van Deloose. Anderlecht heeft na 7 speeldagen nog altijd het maximum: 21 op 21. .