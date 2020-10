Uw CL-droomloting voor Club: Liverpool, Barcelona en Inter

16:14 16 uur 14. Pot 1: u wil Liverpool, niet PSG. Uit onze poll blijkt dat de Sporza-surfer uit pot 1 Premier League-kampioen Liverpool hoopt te vissen. Ook kleppers als Bayern München en Real Madrid kunnen u bekoren. PSG, vorig seizoen ook al tegenstander van Club in de Champions League, wil haast iedereen graag vermijden. Pot 1 Liverpool 31% Bayern München 21% Real Madrid 14% Juventus 12% Porto 9% Zenit 9% Sevilla 3% PSG 1% . Pot 1: u wil Liverpool, niet PSG Uit onze poll blijkt dat de Sporza-surfer uit pot 1 Premier League-kampioen Liverpool hoopt te vissen. Ook kleppers als Bayern München en Real Madrid kunnen u bekoren. PSG, vorig seizoen ook al tegenstander van Club in de Champions League, wil haast iedereen graag vermijden.

16:12 16 uur 12. Pot 2: laat Barcelona maar komen. De Sporza-surfer gaat voor de grote vissen. Na Liverpool in pot 1 is Barcelona de gedroomde affiche in pot 2. Ook Ajax en Manchester City kunnen veel van onze lezers bekoren. Het Atletico van Yannick Carrasco ziet u liever niet naar Brugge komen. Pot 2 Barcelona 29% Ajax 25% Manchester City 21% Dortmund 9% Sjachtor Donetsk 7% Chelsea 4% Manchester United 3% Atletico Madrid 2% . Pot 2: laat Barcelona maar komen De Sporza-surfer gaat voor de grote vissen. Na Liverpool in pot 1 is Barcelona de gedroomde affiche in pot 2. Ook Ajax en Manchester City kunnen veel van onze lezers bekoren. Het Atletico van Yannick Carrasco ziet u liever niet naar Brugge komen.

16:10 16 uur 10. Pot 3: Inter krijgt bijna de helft van de stemmen. In pot 3 is het overduidelijk: u wilt graag het Inter van Romelu Lukaku in de poule van Club Brugge. Bijna 50% van de Sporza-surfers kiest voor een blauw-zwart duel tussen de Belgische kampioen en de Italiaanse vicekampioen. De Red Bull-clubs uit Leipzig en Salzburg ziet u liever niet in Jan Breydel. Pot 3 Inter 47% Krasnodar 12% Olympiakos 12% Atalanta 9% Dinamo Kiev 7% Lazio 5% Leipzig 4% Salzburg 4% . Pot 3: Inter krijgt bijna de helft van de stemmen In pot 3 is het overduidelijk: u wilt graag het Inter van Romelu Lukaku in de poule van Club Brugge. Bijna 50% van de Sporza-surfers kiest voor een blauw-zwart duel tussen de Belgische kampioen en de Italiaanse vicekampioen. De Red Bull-clubs uit Leipzig en Salzburg ziet u liever niet in Jan Breydel.

12:34 12 uur 34. Wat kan er niet? Club Brugge zit voor de loting in pot 4. Dat betekent dat de Belgische kampioen wellicht enkele kleppers zal loten. In de groepsfase kunnen twee clubs uit hetzelfde land niet in dezelfde groep terechtkomen. Een poule met bv Real Madrid én Barcelona is dus onmogelijk. Ook Russische en Oekraïense ploegen worden bij de loting gescheiden. . Wat kan er niet? Club Brugge zit voor de loting in pot 4. Dat betekent dat de Belgische kampioen wellicht enkele kleppers zal loten.

In de groepsfase kunnen twee clubs uit hetzelfde land niet in dezelfde groep terechtkomen. Een poule met bv Real Madrid én Barcelona is dus onmogelijk. Ook Russische en Oekraïense ploegen worden bij de loting gescheiden.

