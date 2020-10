22:03

22 uur 03. KAA Gent neemt leiding in Super League. Gent heeft de 5e speeldag geopend met een logische zege tegen Charleroi in eigen huis. Al had de thuisploeg het voor de rust wel moeilijk. Gent was de betere ploeg en drong aan, maar scoren lukte niet tegen het bezoekende blok: 0-0. Na de koffie viel wel al snel de verlossende openingsgoal voor Gent dankzij Vande Velde. Plots ging het snel want twee minuten later kreeg de thuisploeg een penalty. Lobke Loonen zette om en dat deed ze in minuut 77 nog eens over toen de bal opnieuw op de stip ging. Vanwynsberghe legde de eindstand vast. Door de zege springt Gent over Anderlecht naar de leidersplaats. Paars-wit moet zondag nog wel aan de bak op het veld van Club Brugge. .