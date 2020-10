LIVESTREAM: Volg Europa League-loting met AA Gent, Antwerp en Standard

13:30 13 uur 30. Standard krijgt mooie poule. In Luik wrijven ze zich in de handen. Na Benfica komt de Schotse topclub Rangers in de poule van Standard terecht. . Standard krijgt mooie poule In Luik wrijven ze zich in de handen. Na Benfica komt de Schotse topclub Rangers in de poule van Standard terecht.

13:27 13 uur 27. AA Gent naar Servië. Ook AA Gent kent zijn eerste tegenstander. De Buffalo's nemen het al zeker op tegen de Servische topclub Rode Ster Belgrado.

13:26 13 uur 26. Vertonghen komt naar België. Standard komt in groep D, samen met het Benfica van Jan Vertonghen.

13:24 13 uur 24. AA Gent in groep L. Als allerlaatste van de reekshoofden vist Ciro Ferrera AA Gent uit de bokaal. De Buffalo's komen in groep L terecht.

13:19 13 uur 19. Daar gaan we! Geassisteerd door de Italiaanse legende Ciro Ferrerra gaat de loting van start. AS Roma is de eerste club die uit de bokaal komt.

13:17 13 uur 17. Nog even geduld. De tamelijk ingewikkelde procedure van de loting wordt nu uit de doeken gedaan. We gaan het niet proberen uit te leggen. Wiskunde was niet ons beste vak op school en de UEFA heeft er trouwens zelf ook een computerprogramma voor nodig. We wachten samen met u nog even af tot de balletjes getrokken worden.

13:14 13 uur 14. Europa League Romelu Lukaku verkozen tot Speler van het Jaar in Europa League

13:07 13 uur 07. Lukaku valt in de prijzen. Voorafgaand aan de loting heeft Romelu Lukaku de trofee gekregen van Beste Speler in de Europa League van vorig seizoen. Hij volgt op de erelijst Eden Hazard op. Lukaku scoorde 7 keer in de Europa League.

13:06 13 uur 06. De livestream is intussen gestart, maar zoals gewoonlijk duurt het een tijdje voor we overgaan tot de effectieve loting. Er woorden eerst hoogtepunten getoond van vorig seizoen, met onder meer de sterke prestaties van Romelu Lukaku en uiteraard winnaar Sevilla.

12:53 12 uur 53. Zo dadelijk livestream. De loting start om 13u. Vanaf dat moment kunt u alles hier ook op de voet volgen met een livestream.

12:49 12 uur 49. Top 2 om door te gaan. Het format van de Europa League is intussen wel gekend: er zijn 12 poules van 4 teams en de top 2 stoot door naar de volgende ronde. Daarin krijgen ze het gezelschap van de nummers 3 uit de Champions League.

07:50 07 uur 50. AA Gent is reekshoofd. Dankzij enkele gunstige resultaten in de voorrondes van de Europa League is AA Gent in pot 1 beland. Daardoor ontlopen de Buffalo's straks alvast kleppers als Arsenal, Tottenham, Napoli of Benfica.

Standard zit in pot 2 bij de loting en mag dus wel een klepper uit pot 1 verwachten, net als Antwerp in pot 4.

Maar de op papier sterke teams zitten niet alleen in pot 1. Springen onder meer in het oog: Leicester City (pot 2), Real Sociedad (pot 2), Milan (pot 3), Rijsel (pot 4).

07:49 07 uur 49. Geen Belgisch duel. In de groepsfase kunnen clubs uit hetzelfde land niet tegen elkaar geloot worden. Een Belgisch duel in de Europa League zit er voorlopig dus niet in. Ook teams uit Rusland en Oekraïne worden van elkaar gescheiden bij de loting.

