18:31 18 uur 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:29 18 uur 29. Goal: 0-4. Tessa Wullaert neemt haar tijd om voor te zetten en dat is de goeie keuze. Ze schotelt De Caigny de 0-4 voor. Van dichtbij duwt De Caigny de bal met haar knie in doel. . Goal: 0-4 Tessa Wullaert neemt haar tijd om voor te zetten en dat is de goeie keuze. Ze schotelt De Caigny de 0-4 voor. Van dichtbij duwt De Caigny de bal met haar knie in doel.

18:27 18 uur 27. Een mooie combinatie tussen Philtjens en De Caigny leidt naar een schietkans voor Dhont. Haar gekruist schot verdwijnt voorlangs aan de verkeerde kant van de paal. . Een mooie combinatie tussen Philtjens en De Caigny leidt naar een schietkans voor Dhont. Haar gekruist schot verdwijnt voorlangs aan de verkeerde kant van de paal.

18:26 18 uur 26. Neverdauskaite is te aangeslagen na die harde bal op haar hoofd. Ze wordt naar de kant gehaald, Rogaciova is haar vervangster. . Neverdauskaite is te aangeslagen na die harde bal op haar hoofd. Ze wordt naar de kant gehaald, Rogaciova is haar vervangster.

18:25 18 uur 25. Zwitserland wint in Roemenië. Zwitserland heeft vandaag al gespeeld. De groepsleider heeft met 0-2 gewonnen in Roemenië. De Red Flames zullen dus in december moeten winnen van Zwitserland om de groep te winnen. . Zwitserland wint in Roemenië Zwitserland heeft vandaag al gespeeld. De groepsleider heeft met 0-2 gewonnen in Roemenië. De Red Flames zullen dus in december moeten winnen van Zwitserland om de groep te winnen.

18:22 18 uur 22. Nieuwe owngoal van Litouwen is goed voor 0-3. Nieuwe owngoal van Litouwen is goed voor 0-3

18:21 18 uur 21. Goal: 0-3. We zullen een telraam nodig hebben vanavond, waar daar is al de 0-3. Missipo wil koppen op een voorzet van Deloose, maar het is Gedgaudaite die haar eigen doelvrouw verslaat: 0-3. . Goal: 0-3 We zullen een telraam nodig hebben vanavond, waar daar is al de 0-3. Missipo wil koppen op een voorzet van Deloose, maar het is Gedgaudaite die haar eigen doelvrouw verslaat: 0-3.

18:20 18 uur 20. De Caigny kan voorlopig niet scoren vandaag. Nu kan ze koppen op een voorzet van Philtjens, maar de bal gaat naast. . De Caigny kan voorlopig niet scoren vandaag. Nu kan ze koppen op een voorzet van Philtjens, maar de bal gaat naast.

18:15 18 uur 15. De Caigny mist, maar via een Litouws been is het toch 0-2. De Caigny mist, maar via een Litouws been is het toch 0-2

18:14 18 uur 14. Goal: 0-2. Uitstel is geen afstel. De Caigny trapt nog op de Litouwse doelvrouw, maar de bal verdwijnt via het been van Lioezinaite toch in doel: 0-2. . Goal: 0-2 Uitstel is geen afstel. De Caigny trapt nog op de Litouwse doelvrouw, maar de bal verdwijnt via het been van Lioezinaite toch in doel: 0-2.

18:13 18 uur 13. Bijna was het al 0-2. De Caigny duikt op in de kleine rechthoek, maar ze duwt de voorzet over het doel. . Bijna was het al 0-2. De Caigny duikt op in de kleine rechthoek, maar ze duwt de voorzet over het doel.

18:13 18 uur 13. De Caigny mist onbegrijpelijk van (heel) dichtbij. De Caigny mist onbegrijpelijk van (heel) dichtbij

18:12 18 uur 12. Tessa Wullaert krult een vrije trap in doel voor de 0-1. Tessa Wullaert krult een vrije trap in doel voor de 0-1

18:11 18 uur 11. Goal: 0-1. Tessa Wullaert zet zich achter een vrije trap en krult de bal in de benedenhoek. Doelvrouw Seskoete komt er niet bij, het staat 0-1. . Goal: 0-1 Tessa Wullaert zet zich achter een vrije trap en krult de bal in de benedenhoek. Doelvrouw Seskoete komt er niet bij, het staat 0-1.

18:10 18 uur 10. De ruimte ligt op de vleugels, maar Deloose komt naar binnen en loopt zich vast. De Red Flames drukken Litouwen met de rug tegen het eigen doel. . De ruimte ligt op de vleugels, maar Deloose komt naar binnen en loopt zich vast. De Red Flames drukken Litouwen met de rug tegen het eigen doel.

18:07 18 uur 07. De Red Flames hebben de match meteen in handen genomen. Ze eisen het balbezit op en gaan geduldig op zoek naar de openingsgoal. . De Red Flames hebben de match meteen in handen genomen. Ze eisen het balbezit op en gaan geduldig op zoek naar de openingsgoal.

18:07 18 uur 07. De Caigny kopt van dichtbij op de lat. De Caigny kopt van dichtbij op de lat

18:06 18 uur 06. Missipo zet zich goed door en dringt de zestien binnen. Haar voorzet wordt door De Caigny aan de eerste paal naast het doel gedevieerd. . Missipo zet zich goed door en dringt de zestien binnen. Haar voorzet wordt door De Caigny aan de eerste paal naast het doel gedevieerd.

18:05 18 uur 05. Het veld ligt er niet goed bij, heel drassig. Commentator Bert Sterckx. Het veld ligt er niet goed bij, heel drassig. Commentator Bert Sterckx

18:04 18 uur 04. De Caigny kopt op de lat. Wullaert schildert de hoekschop op het hoofd van De Caigny, maar haar kopbal spat uiteen op de lat. Daar was bijna de vroege goal al. . De Caigny kopt op de lat Wullaert schildert de hoekschop op het hoofd van De Caigny, maar haar kopbal spat uiteen op de lat. Daar was bijna de vroege goal al.

18:04 18 uur 04. Cayman zet de Litouwse doelvrouw al snel een eerste keer aan het werk. Cayman zet de Litouwse doelvrouw al snel een eerste keer aan het werk

18:03 18 uur 03. De Litouwse verdedigsters blinken voetbaltechnisch niet uit. Cayman kan niet optimaal profiteren, maar dwingt wel een hoekschop af. . De Litouwse verdedigsters blinken voetbaltechnisch niet uit. Cayman kan niet optimaal profiteren, maar dwingt wel een hoekschop af.

18:01 18 uur 01. Janice Cayman tekent voor het eerste schot op doel. De Litouwse doelvrouw Seskoete duwt het lage schot in hoekschop. . Janice Cayman tekent voor het eerste schot op doel. De Litouwse doelvrouw Seskoete duwt het lage schot in hoekschop.

18:00 18 uur . Aftrap! De Finse scheidsrechter heeft de wedstrijd op gang gefloten. . Aftrap! De Finse scheidsrechter heeft de wedstrijd op gang gefloten.

17:59 17 uur 59. De volksliederen hebben we achter de rug en ook de ploegfoto is al gemaakt. Het is nu aftellen naar de aftrap. . De volksliederen hebben we achter de rug en ook de ploegfoto is al gemaakt. Het is nu aftellen naar de aftrap.

17:58 17 uur 58. Serneels: "Verwacht dat we veel balbezit gaan krijgen". Serneels: "Verwacht dat we veel balbezit gaan krijgen"

17:55 17 uur 55. Ik verwacht dat we veel balbezit zullen hebben. Litouwen zal het heel georganiseerd aanpakken, dus ik hoop dat we snel een doelpunt kunnen maken. . Bondscoach Ives Serneels. Ik verwacht dat we veel balbezit zullen hebben. Litouwen zal het heel georganiseerd aanpakken, dus ik hoop dat we snel een doelpunt kunnen maken. Bondscoach Ives Serneels

17:51 17 uur 51. De Litouwse speelsters zullen vooral op hun hoede zijn voor De Caigny, die maakte 5 van de 6 goals in het duel in België. . De Litouwse speelsters zullen vooral op hun hoede zijn voor De Caigny, die maakte 5 van de 6 goals in het duel in België.

17:50 17 uur 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:43 De Red Flames zijn begonnen aan hun opwarming. 17 uur 43. De Red Flames zijn begonnen aan hun opwarming Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:40 17 uur 40. Livestream is gestart. De uitzending op Canvas, en dus ook onze livestream, is begonnen. Karl Vannieuwkerke blikt samen met Imke Courtois en Mo Messoudi vooruit op de match. . Livestream is gestart De uitzending op Canvas, en dus ook onze livestream, is begonnen. Karl Vannieuwkerke blikt samen met Imke Courtois en Mo Messoudi vooruit op de match.

17:24 17 uur 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:01 17 uur 01. Serneels schuift met pionnen. Ives Serneels gooit zijn elftal wat om tegen Litouwen. Nicky Evrard stond nog tussen de palen tegen Zwitserland, maar nu krijgt Justien Odeurs een kans. Voor haar neus staat de klassieke viermansdefensie van Deloose, Biesmans, De Neve en Philtjens. Op het middenveld is er geen plek voor Davina Vanmechelen, wel voor Elena Dhont, Kassandra Missipo en Justine Vanhaevermaet. Tessa Wullaert en Janice Cayman vormen opnieuw de aanvallende tandem. . Serneels schuift met pionnen Ives Serneels gooit zijn elftal wat om tegen Litouwen. Nicky Evrard stond nog tussen de palen tegen Zwitserland, maar nu krijgt Justien Odeurs een kans. Voor haar neus staat de klassieke viermansdefensie van Deloose, Biesmans, De Neve en Philtjens. Op het middenveld is er geen plek voor Davina Vanmechelen, wel voor Elena Dhont, Kassandra Missipo en Justine Vanhaevermaet. Tessa Wullaert en Janice Cayman vormen opnieuw de aanvallende tandem.

16:58 16 uur 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:15 11 uur 15. Kijk vanavond naar Litouwen-België. Litouwen is het zwakke broertje - of zusje, zo u wil - in deze groep. De Litouwse vrouwen konden nog maar 1x scoren en slikten zelf al 21 goals. In de heenmatch was België met 6-0 te sterk. Op papier mag de opdracht van vanavond dus geen probleem zijn voor de Red Flames. De aftrap in Marijampole is om 18u, de uitzending bij Sporza gaat al om 17.40u van start. De wedstrijd is live te bekijken op Canvas en met livestream op deze pagina. . Kijk vanavond naar Litouwen-België Litouwen is het zwakke broertje - of zusje, zo u wil - in deze groep. De Litouwse vrouwen konden nog maar 1x scoren en slikten zelf al 21 goals. In de heenmatch was België met 6-0 te sterk. Op papier mag de opdracht van vanavond dus geen probleem zijn voor de Red Flames.

De aftrap in Marijampole is om 18u, de uitzending bij Sporza gaat al om 17.40u van start. De wedstrijd is live te bekijken op Canvas en met livestream op deze pagina.

11:13 11 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

27-10-2020 27-10-2020.

16:42 16 uur 42. Serneels: "Wil vanaf minuut 1 scherpte zien op het veld". Serneels: "Wil vanaf minuut 1 scherpte zien op het veld"

16:38 16 uur 38. Cayman: "Het is geen kleine wedstrijd tegen Litouwen". Cayman: "Het is geen kleine wedstrijd tegen Litouwen"

16:37 16 uur 37. De Caigny: "Nog eens 5 goals tegen Litouwen? Wil gewoon met de 3 punten naar huis". De Caigny: "Nog eens 5 goals tegen Litouwen? Wil gewoon met de 3 punten naar huis"

15:56 15 uur 56. We hebben in de heenmatch getoond dat we de betere ploeg zijn. Dat moeten we morgen opnieuw laten zien. Red Flame Tine De Caigny. We hebben in de heenmatch getoond dat we de betere ploeg zijn. Dat moeten we morgen opnieuw laten zien. Red Flame Tine De Caigny

15:54 15 uur 54. Bondscoach Ives Serneels: "Geen excuses om niet te winnen van Litouwen". De Red Flames spelen dinsdag in Litouwen hun voorlaatste groepswedstrijd in de voorronde van het EK. De match is om 18.00u live te volgen op Canvas. De Belgen willen vertrouwen opdoen met het oog op de beslissende wedstrijd tegen groepsleider Zwitserland, op 1 december in Leuven. Vorige maand verloren de Flames in Zwitserland met 2-1 waardoor ze de 1e plaats (en het gegarandeerde EK-ticket) uit handen moesten geven. Bondscoach Serneels hoopt dat zijn ploeg in Litouwen beter aan de wedstrijd begint dan in Zwitserland. "De scherpte die we in de startfase in Zwitserland te weinig hebben getoond, willen we hier vanaf minuut 1 op het veld zien want dat kan heel belangrijk zijn voor het verloop van deze wedstrijd", zegt hij. De nederlaag in Zwitserland is volgens Serneels geen thema meer. "De eerste dag hebben we dat samen afgesloten met de nodige opmerkingen en analyses. Vervolgens is het als topsporter belangrijk om de nodige focus naar de volgende wedstrijd te vinden. Dat is aanwezig geweest." Litouwen mag in principe geen probleem vormen voor België. Het team staat met 0 op 18 laatste en verloor in Leuven met 6-0. Op papier lijkt het een gemakkelijke opdracht. Serneels: "In voetbal is dat een gevaarlijk woord, maar er zijn geen excuses om hier morgen geen 3 punten te nemen. Dat is duidelijk en dat hebben we met de groep besproken. Ze zijn er klaar voor." . Bondscoach Ives Serneels: "Geen excuses om niet te winnen van Litouwen" De Red Flames spelen dinsdag in Litouwen hun voorlaatste groepswedstrijd in de voorronde van het EK. De match is om 18.00u live te volgen op Canvas. De Belgen willen vertrouwen opdoen met het oog op de beslissende wedstrijd tegen groepsleider Zwitserland, op 1 december in Leuven.

Vorige maand verloren de Flames in Zwitserland met 2-1 waardoor ze de 1e plaats (en het gegarandeerde EK-ticket) uit handen moesten geven. Bondscoach Serneels hoopt dat zijn ploeg in Litouwen beter aan de wedstrijd begint dan in Zwitserland. "De scherpte die we in de startfase in Zwitserland te weinig hebben getoond, willen we hier vanaf minuut 1 op het veld zien want dat kan heel belangrijk zijn voor het verloop van deze wedstrijd", zegt hij. De nederlaag in Zwitserland is volgens Serneels geen thema meer. "De eerste dag hebben we dat samen afgesloten met de nodige opmerkingen en analyses. Vervolgens is het als topsporter belangrijk om de nodige focus naar de volgende wedstrijd te vinden. Dat is aanwezig geweest." Litouwen mag in principe geen probleem vormen voor België. Het team staat met 0 op 18 laatste en verloor in Leuven met 6-0. Op papier lijkt het een gemakkelijke opdracht. Serneels: "In voetbal is dat een gevaarlijk woord, maar er zijn geen excuses om hier morgen geen 3 punten te nemen. Dat is duidelijk en dat hebben we met de groep besproken. Ze zijn er klaar voor."

14:42 14 uur 42. Imke Courtois meet de temperatuur bij de Red Flames. Imke Courtois meet de temperatuur bij de Red Flames