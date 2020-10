LIVE Deadline Day JPL: Ajax-product voor Club, "Teo" terug in België

23:08 Eddy Sylvestre is een 21-jarige Franse middenvelder, die eigendom is van Nice, maar vorig jaar werd uitgeleend aan Auxerre. 23 uur 08. Eddy Sylvestre is een 21-jarige Franse middenvelder, die eigendom is van Nice, maar vorig jaar werd uitgeleend aan Auxerre. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22:37 22 uur 37. Noah Lang naar Club Brugge. Club Brugge is weer de Nederlandse toer opgegaan met Noah Lang. De 21-jarige jeugdinternational speelde bijna zijn hele carrière voor Ajax, al werd hij vorig seizoen uitgeleend aan Twente. Club huurt Lang van Ajax, maar zette ook een aankoopoptie in zijn contract. . Noah Lang naar Club Brugge Club Brugge is weer de Nederlandse toer opgegaan met Noah Lang. De 21-jarige jeugdinternational speelde bijna zijn hele carrière voor Ajax, al werd hij vorig seizoen uitgeleend aan Twente. Club huurt Lang van Ajax, maar zette ook een aankoopoptie in zijn contract.

22:33 22 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22:28 22 uur 28. Jupiler Pro League Antwerp huurt Jordan Lukaku tot het einde van het seizoen van Lazio

22:27 22 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22:12 Standard heeft een nieuwe rechtsback: Laurent Jans. De Luxemburgse international maakt de overstap van Metz. Jans is geen onbekende in België, want tussen 2015 en 2018 verdedigde hij de kleuren van Waasland-Beveren. . 22 uur 12. Standard heeft een nieuwe rechtsback: Laurent Jans. De Luxemburgse international maakt de overstap van Metz. Jans is geen onbekende in België, want tussen 2015 en 2018 verdedigde hij de kleuren van Waasland-Beveren.

22:01 Lukasz Teodorczyk keert terug naar de Belgische competitie. Van 2016 tot en met 2018 maakte de Poolse spits het mooie weer bij Anderlecht, met 37 competitiegoals in 2 seizoenen. Charleroi huurt de 29-jarige Teodorczyk nu voor 1 seizoen van Udinese. 22 uur 01. Lukasz Teodorczyk keert terug naar de Belgische competitie. Van 2016 tot en met 2018 maakte de Poolse spits het mooie weer bij Anderlecht, met 37 competitiegoals in 2 seizoenen. Charleroi huurt de 29-jarige Teodorczyk nu voor 1 seizoen van Udinese.

21:53 Zulte Waregem verhuurt Berahino aan Charleroi. 21 uur 53. Zulte Waregem verhuurt Berahino aan Charleroi

21:36 Een Portugese middenvelder voor Moeskroen. 21 uur 36. Een Portugese middenvelder voor Moeskroen.

21:29 Antwerp blijft oude bekenden van de Belgische competitie opvissen. Na Benavente komt nu met Ampomah een nieuwe voormalige smaakmaker van de Jupiler Pro League naar de Bosuil. De Ghanese vleugelspeler, ex-Waasland-Beveren, komt op huurbasis over van Düsseldorf. 21 uur 29. Antwerp blijft oude bekenden van de Belgische competitie opvissen. Na Benavente komt nu met Ampomah een nieuwe voormalige smaakmaker van de Jupiler Pro League naar de Bosuil. De Ghanese vleugelspeler, ex-Waasland-Beveren, komt op huurbasis over van Düsseldorf.

21:26 KV Kortrijk wil niet onderdoen voor de buren uit Zulte Waregem en lijft de ene na de andere speler in op de slotdag. Sambou Sissoko is een Malinese middenvelder, die vorig jaar nog met zijn land de kwartfinales haalde op het WK U20. Sissoko tekende tot 2022, met een optie op 2 extra jaren. 21 uur 26. KV Kortrijk wil niet onderdoen voor de buren uit Zulte Waregem en lijft de ene na de andere speler in op de slotdag. Sambou Sissoko is een Malinese middenvelder, die vorig jaar nog met zijn land de kwartfinales haalde op het WK U20. Sissoko tekende tot 2022, met een optie op 2 extra jaren.

21:18 AS Monaco leent Guilian Biancone ook dit seizoen uit aan Cercle Brugge. Vorig seizoen droeg de Franse rechtsachter al 25 keer het Cercle-shirt. "Biancone had toen een belangrijk aandeel in de sportieve redding in 1A. Hij ontpopte zich tot een echte groepsleider en een publiekslieveling", schrijft Cercle. 21 uur 18. AS Monaco leent Guilian Biancone ook dit seizoen uit aan Cercle Brugge. Vorig seizoen droeg de Franse rechtsachter al 25 keer het Cercle-shirt. "Biancone had toen een belangrijk aandeel in de sportieve redding in 1A. Hij ontpopte zich tot een echte groepsleider en een publiekslieveling", schrijft Cercle.

21:17 OH Leuven trekt de Jordaniër Mousa Tamari aan. 21 uur 17. OH Leuven trekt de Jordaniër Mousa Tamari aan

21:14 KV Kortrijk vangt het vertrek van Terem Moffi op met de 21-jarige Gambiaan Muhammed Badamosi. De centrumspits is 1m96 groot en maakt de overstap van FUS Rabat. In 55 wedstrijden was hij goed voor 6 goals en 4 assists. Bij KVK tekende Badamosi een contract tot en met medio 2024. 21 uur 14. KV Kortrijk vangt het vertrek van Terem Moffi op met de 21-jarige Gambiaan Muhammed Badamosi. De centrumspits is 1m96 groot en maakt de overstap van FUS Rabat. In 55 wedstrijden was hij goed voor 6 goals en 4 assists. Bij KVK tekende Badamosi een contract tot en met medio 2024.

21:14 Zulte-Waregem en aanvaller Idrissa Sylla gaan uit elkaar. 21 uur 14. Zulte-Waregem en aanvaller Idrissa Sylla gaan uit elkaar

21:03 Nog wat meer ervaring voor de jongens van Vincent Kompany. Josh Cullen is een Ierse international die de voorbije seizoenen voor Charlton speelde. De 24-jairige middenvelder is de laatste aankoop van Anderlecht deze zomer. "Josh is een middenvelder die een groot loopvermogen koppelt aan grinta en intensiteit. Hij is goed aan de bal, sterk in de combinatie, heeft een goede lange bal en staat bekend om zijn winnaarsmentaliteit en overgave. Een echte team player", zegt sportief directeur Peter Verbeke. 21 uur 03. Nog wat meer ervaring voor de jongens van Vincent Kompany. Josh Cullen is een Ierse international die de voorbije seizoenen voor Charlton speelde. De 24-jairige middenvelder is de laatste aankoop van Anderlecht deze zomer.

"Josh is een middenvelder die een groot loopvermogen koppelt aan grinta en intensiteit. Hij is goed aan de bal, sterk in de combinatie, heeft een goede lange bal en staat bekend om zijn winnaarsmentaliteit en overgave. Een echte team player", zegt sportief directeur Peter Verbeke.



"Josh is een middenvelder die een groot loopvermogen koppelt aan grinta en intensiteit. Hij is goed aan de bal, sterk in de combinatie, heeft een goede lange bal en staat bekend om zijn winnaarsmentaliteit en overgave. Een echte team player", zegt sportief directeur Peter Verbeke.

20:59 Met de Tsjech Vaclav Jemelka hoopt OH Leuven op de valreep nog een mooi koopje gedaan te hebben. De 25-jarige linksvoetige verdediger wordt gehuurd van Olomouc, weliswaar met aankoopoptie. 20 uur 59. Met de Tsjech Vaclav Jemelka hoopt OH Leuven op de valreep nog een mooi koopje gedaan te hebben. De 25-jarige linksvoetige verdediger wordt gehuurd van Olomouc, weliswaar met aankoopoptie.

20:57 De jonge Belgische rechtsachter Maxime Busi heeft zijn droomtransfer naar Parma te pakken. Hij tekent voor 5 jaar bij de Italiaanse eersteklasser. 20 uur 57. De jonge Belgische rechtsachter Maxime Busi heeft zijn droomtransfer naar Parma te pakken. Hij tekent voor 5 jaar bij de Italiaanse eersteklasser.

20:35 Club Brugge leent doelman Letica uit aan Sampdoria. 20 uur 35. Club Brugge leent doelman Letica uit aan Sampdoria

20:34 Beerschot verhuurt Vancamp en De Keersmaecker. 20 uur 34. Beerschot verhuurt Vancamp en De Keersmaecker

20:31 20 uur 31. Mbenza ruilt Cercle voor Antwerp. Antwerp heeft zijn aanvalslinie versterkt met Guy Mbenza. Voor Cercle scoorde de 20-jarige Congolees dit seizoen nog 2 keer tegen Antwerp. Mbenza tekende op de Bosuil een contract voor 3 seizoenen (met 1 jaar optie). . Mbenza ruilt Cercle voor Antwerp Antwerp heeft zijn aanvalslinie versterkt met Guy Mbenza. Voor Cercle scoorde de 20-jarige Congolees dit seizoen nog 2 keer tegen Antwerp. Mbenza tekende op de Bosuil een contract voor 3 seizoenen (met 1 jaar optie).



20:30 20 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:28 Van Cleemput van KV Mechelen naar Charleroi. 20 uur 28. Van Cleemput van KV Mechelen naar Charleroi

20:27 Cercle verhuurt Gory aan Troyes. 20 uur 27. Cercle verhuurt Gory aan Troyes

19:41 19 uur 41. City stalt doelman bij Lommel . De samenwerking tussen Manchester City en Lommel heeft de Belgische club nog een extra doelman opgeleverd. City leent de 22-jarige Daniel Grimshaw tot het einde van het seizoen uit aan Lommel. De Engelse doelman is een product van de City Academy en stroomde daar door naar de U23. Vorig seizoen speelde Grimshaw op huurbasis bij de Engelse zesdeklasser FC Hemel Hempstead. . City stalt doelman bij Lommel De samenwerking tussen Manchester City en Lommel heeft de Belgische club nog een extra doelman opgeleverd. City leent de 22-jarige Daniel Grimshaw tot het einde van het seizoen uit aan Lommel.

De Engelse doelman is een product van de City Academy en stroomde daar door naar de U23. Vorig seizoen speelde Grimshaw op huurbasis bij de Engelse zesdeklasser FC Hemel Hempstead.

De Engelse doelman is een product van de City Academy en stroomde daar door naar de U23. Vorig seizoen speelde Grimshaw op huurbasis bij de Engelse zesdeklasser FC Hemel Hempstead.

19:41 19 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:35 19 uur 35. Noorse verdediger naar Gent. AA Gent heeft zich verstrekt met de Noor Andreas Hanche-Olsen. De centrale verdediger tekende een contract voor 3 seizoenen met een optie op een extra jaar. Hij maakt de overstap van de Noorse eersteklasser Stabæk Fotball. "Met Andreas krijgen we er een snelle, vinnige en wendbare verdediger bij", zegt Sports Manager Tim Matthys. "Hij straalt leiderschap uit en is dus niet toevallig al jarenlang kapitein. Daarnaast is hij een trouwe speler. Sinds zijn jeugd speelt hij bij Stabæk . Ik ben ervan overtuigd dat hij een mooie kwaliteitsinjectie zal geven. Hij stond niet toevallig bij meerdere clubs op de radar." . Noorse verdediger naar Gent AA Gent heeft zich verstrekt met de Noor Andreas Hanche-Olsen. De centrale verdediger tekende een contract voor 3 seizoenen met een optie op een extra jaar. Hij maakt de overstap van de Noorse eersteklasser Stabæk Fotball.

"Met Andreas krijgen we er een snelle, vinnige en wendbare verdediger bij", zegt Sports Manager Tim Matthys. "Hij straalt leiderschap uit en is dus niet toevallig al jarenlang kapitein. Daarnaast is hij een trouwe speler. Sinds zijn jeugd speelt hij bij Stabæk . Ik ben ervan overtuigd dat hij een mooie kwaliteitsinjectie zal geven. Hij stond niet toevallig bij meerdere clubs op de radar."

"Met Andreas krijgen we er een snelle, vinnige en wendbare verdediger bij", z

19:34 19 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:34 19 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:52 18 uur 52. Nigeriaan vervangt Doku. De transfer van Jérémy Doku is nog altijd niet helemaal in kannen en kruiken, maar met Paul Mukairu heeft Anderlecht zijn opvolger wel al binnen. De 20-jarige Nigeriaan, die zowel in de spits als op de flank kan spelen, wordt gehuurd met aankoopoptie van Antalyaspor. Peter Verbeke, sportief directeur van RSC Anderlecht: "We volgen Paul Mukairu nu al een paar maanden via onze scouts nauwgezet op. Hij is een polyvalente aanvaller met een zeer groot atletisch potentieel. Hij combineert kracht en snelheid en laat veel goede dingen zien aan de bal. Paul is nog geen afgewerkt product, maar wel iemand met wie we aan de slag kunnen." . Nigeriaan vervangt Doku De transfer van Jérémy Doku is nog altijd niet helemaal in kannen en kruiken, maar met Paul Mukairu heeft Anderlecht zijn opvolger wel al binnen. De 20-jarige Nigeriaan, die zowel in de spits als op de flank kan spelen, wordt gehuurd met aankoopoptie van Antalyaspor.

Peter Verbeke, sportief directeur van RSC Anderlecht: "We volgen Paul Mukairu nu al een paar maanden via onze scouts nauwgezet op. Hij is een polyvalente aanvaller met een zeer groot atletisch potentieel. Hij combineert kracht en snelheid en laat veel goede dingen zien aan de bal. Paul is nog geen afgewerkt product, maar wel iemand met wie we aan de slag kunnen."



18:52 18 uur 52. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:23 Waasland-Beveren trekt nog maar een speler aan. Miguel Vieira is een 29-jarige verdediger, die afgelopen halfjaar door Basaksehir werd verhuurd aan Wolfsberger. . 18 uur 23. Waasland-Beveren trekt nog maar een speler aan. Miguel Vieira is een 29-jarige verdediger, die afgelopen halfjaar door Basaksehir werd verhuurd aan Wolfsberger. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:23 Zulte Waregem verwelkomt de Tsjechische spits Tomas Chory, die overkomt van Viktoria Pilzen. Chory is met zijn 2 meter de targetspits die Essevee al een tijdje zocht. Hij wordt voor 1 seizoen gehuurd. 18 uur 23. Zulte Waregem verwelkomt de Tsjechische spits Tomas Chory, die overkomt van Viktoria Pilzen. Chory is met zijn 2 meter de targetspits die Essevee al een tijdje zocht. Hij wordt voor 1 seizoen gehuurd. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:50 14 uur 50. Eupen verhuurt Rocha dit seizoen aan RWDM. Eupen leent Leonardo Miramar Rocha voor de rest van het seizoen uit aan 1B-club RWDM. De Panda's pikten de 23-jarige Portugees vorige zomer op bij Lommel, waar hij in één seizoen 21 goals maakte. Bij Eupen lukte het Rocha nooit om door te breken. 7 keer kwam hij er in actie, een doelpunt maken lukte niet. Zijn laatste speelminuten bij Eupen dateerden van eind september vorig jaar. Rocha is voor RWDM al de 18e zomertransfer. De club wijzigde in het tussenseizoen bijna de hele kern. Tracy Mpati, Glenn Claes, Ivan Yagan, Mehdi Terki en Nicolas Rommens waren eerder de bekendste nieuwkomers. Met 6 op 15 staan de Brusselaars voorlopig 6e in 1B. . Eupen verhuurt Rocha dit seizoen aan RWDM Eupen leent Leonardo Miramar Rocha voor de rest van het seizoen uit aan 1B-club RWDM. De Panda's pikten de 23-jarige Portugees vorige zomer op bij Lommel, waar hij in één seizoen 21 goals maakte.

Bij Eupen lukte het Rocha nooit om door te breken. 7 keer kwam hij er in actie, een doelpunt maken lukte niet. Zijn laatste speelminuten bij Eupen dateerden van eind september vorig jaar.

Rocha is voor RWDM al de 18e zomertransfer. De club wijzigde in het tussenseizoen bijna de hele kern. Tracy Mpati, Glenn Claes, Ivan Yagan, Mehdi Terki en Nicolas Rommens waren eerder de bekendste nieuwkomers. Met 6 op 15 staan de Brusselaars voorlopig 6e in 1B.

14:39 14 uur 39. Mirallas trekt naar Gaziantep. Kevin Mirallas heeft zijn 33e verjaardag vandaag gevierd met een contract bij de Turkse eersteklasser Gaziantep. De 60-voudige Rode Duivel zat zonder club sinds zijn contract bij Antwerp op 1 juli afliep. Gaziantep is een middenmoter in de Turkse eerste klasse. Vorig seizoen eindigde het als 8e. Het nieuwe seizoen begon tegenvallend met 3 op 12. De club staat daarmee voorlopig 17e, net boven de degradatiestreep. Mirallas werd vorig jaar nog met de grote trom binnengehaald bij Antwerp. De flankaanvaller wilde op de Bosuil zijn carrière bij de Rode Duivels nieuw leven inblazen, maar dat bleek ijdele hoop. De Antwerp-fans kregen nooit de beste Mirallas te zien, die in 21 duels bleef steken op 2 goals en 2 assists. Turkije wordt het 6e voetballand in de carrière van Mirallas. Eerder speelde hij op het hoogste niveau in Frankrijk (Lille en Saint-Etienne), Griekenland (Olympiakos), Engeland (Everton), Italië (Fiorentina) en België (Antwerp). . Mirallas trekt naar Gaziantep Kevin Mirallas heeft zijn 33e verjaardag vandaag gevierd met een contract bij de Turkse eersteklasser Gaziantep. De 60-voudige Rode Duivel zat zonder club sinds zijn contract bij Antwerp op 1 juli afliep.

Gaziantep is een middenmoter in de Turkse eerste klasse. Vorig seizoen eindigde het als 8e. Het nieuwe seizoen begon tegenvallend met 3 op 12. De club staat daarmee voorlopig 17e, net boven de degradatiestreep.

Mirallas werd vorig jaar nog met de grote trom binnengehaald bij Antwerp. De flankaanvaller wilde op de Bosuil zijn carrière bij de Rode Duivels nieuw leven inblazen, maar dat bleek ijdele hoop. De Antwerp-fans kregen nooit de beste Mirallas te zien, die in 21 duels bleef steken op 2 goals en 2 assists.

Turkije wordt het 6e voetballand in de carrière van Mirallas. Eerder speelde hij op het hoogste niveau in Frankrijk (Lille en Saint-Etienne), Griekenland (Olympiakos), Engeland (Everton), Italië (Fiorentina) en België (Antwerp).

14:39 14 uur 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:36 14 uur 36. Jeugdinternational van Club naar Bochum. Club Brugge heeft afscheid genomen van Erhan Masovic. De 21-jarige Serviër kwam in juli 2017 naar Brugge en werd vorig jaar uitgeleend aan de Deense ploeg Horsens. Nu trekt Masovic, een jeugdinternational, definitief weg naar de Duitse tweedeklasser Bochum. Hij wordt er ploegmaat van ex-Club-speler Saulo Decarli. . Jeugdinternational van Club naar Bochum Club Brugge heeft afscheid genomen van Erhan Masovic. De 21-jarige Serviër kwam in juli 2017 naar Brugge en werd vorig jaar uitgeleend aan de Deense ploeg Horsens.

Nu trekt Masovic, een jeugdinternational, definitief weg naar de Duitse tweedeklasser Bochum. Hij wordt er ploegmaat van ex-Club-speler Saulo Decarli.

14:36 14 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:05 09 uur 05. Doku voor 26 miljoen euro naar Rennes? Rennes wil wat graag Jérémy Doku (18), het goudhaantje van Anderlecht. De Belgische recordkampioen weigerde al 2 keer een bod, maar lijkt finaal toch te buigen voor 26 miljoen euro, zonder bonussen/doorverkooppercentage. Voorzitter Wouter Vandenhaute en Doku zelf vlogen al naar Rennes. Rennes eindigde 3e in de stopgezette Ligue 1 vorig seizoen en speelt in de Champions League tegen Krasnodar, Sevilla en Chelsea. Een stap hogerop dus voor de kersverse Rode Duivel. . Doku voor 26 miljoen euro naar Rennes? Rennes wil wat graag Jérémy Doku (18), het goudhaantje van Anderlecht. De Belgische recordkampioen weigerde al 2 keer een bod, maar lijkt finaal toch te buigen voor 26 miljoen euro, zonder bonussen/doorverkooppercentage. Voorzitter Wouter Vandenhaute en Doku zelf vlogen al naar Rennes.

Rennes eindigde 3e in de stopgezette Ligue 1 vorig seizoen en speelt in de Champions League tegen Krasnodar, Sevilla en Chelsea. Een stap hogerop dus voor de kersverse Rode Duivel.