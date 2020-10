De Red Flames spelen dinsdag in Litouwen hun voorlaatste groepswedstrijd in de voorronde van het EK. De match is om 18.00u live te volgen op Canvas. De Belgen willen vertrouwen opdoen met het oog op de beslissende wedstrijd tegen groepsleider Zwitserland, op 1 december in Leuven.





Vorige maand verloren de Flames in Zwitserland met 2-1 waardoor ze de 1e plaats (en het gegarandeerde EK-ticket) uit handen moesten geven. Bondscoach Serneels hoopt dat zijn ploeg in Litouwen beter aan de wedstrijd begint dan in Zwitserland. "De scherpte die we in de startfase in Zwitserland te weinig hebben getoond, willen we hier vanaf minuut 1 op het veld zien want dat kan heel belangrijk zijn voor het verloop van deze wedstrijd", zegt hij.

De nederlaag in Zwitserland is volgens Serneels geen thema meer. "De eerste dag hebben we dat samen afgesloten met de nodige opmerkingen en analyses. Vervolgens is het als topsporter belangrijk om de nodige focus naar de volgende wedstrijd te vinden. Dat is aanwezig geweest."

Litouwen mag in principe geen probleem vormen voor België. Het team staat met 0 op 18 laatste en verloor in Leuven met 6-0. Op papier lijkt het een gemakkelijke opdracht. Serneels: "In voetbal is dat een gevaarlijk woord, maar er zijn geen excuses om hier morgen geen 3 punten te nemen. Dat is duidelijk en dat hebben we met de groep besproken. Ze zijn er klaar voor."