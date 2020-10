JPL Deadline Day: Mirallas beproeft geluk in Turkije, Club laat Serviër vertrekken

14:50

14 uur 50. Eupen verhuurt Rocha dit seizoen aan RWDM. Eupen leent Leonardo Miramar Rocha voor de rest van het seizoen uit aan 1B-club RWDM. De Panda's pikten de 23-jarige Portugees vorige zomer op bij Lommel, waar hij in één seizoen 21 goals maakte. Bij Eupen lukte het Rocha nooit om door te breken. 7 keer kwam hij er in actie, een doelpunt maakte lukte niet. Zijn laatste speelminuten bij Eupen dateerden van eind september vorig jaar. Rocha is voor RWDM al de 18e zomertransfer. De club wijzigde in het tussenseizoen bijna de hele kern. Tracy Mpati, Glenn Claes, Ivan Yagan, Mehdi Terki en Nicolas Rommens waren eerder de bekendste nieuwkomers. Met 6 op 15 staan de Brusselaars voorlopig 6e in 1B. .