Deadline Day JPL: Ajax-man voor Club, "Teo" is terug, De Norre naar OHL

OHL huurt Casper De Norre van Genk. Ook na middernacht raakte er nog een opmerkelijke transfer bekend: OH Leuven was erg bedrijvig op de slotdag en huurde gisteravond laat nog Casper De Norre van Racing Genk. De club uit Leuven heeft ook een aankoopoptie. De 23-jarige back vindt in Leuven Marc Brys terug, zijn ex-coach van bij STVV. De Norre maakte in april 2016 zijn debuut bij STVV, waarna het volgende seizoen een uitleenbeurt volgde bij Geel. Weer terug in Sint-Truiden groeide hij uit tot een sterkhouder en belandde hij in januari 2019 bij Genk. Hij had nog zijn aandeel in de titel. Vorig seizoen speelde hij 13 keer voor Genk in de competitie, Europees was hij aan de slag tegen Liverpool, Napoli en Salzburg.