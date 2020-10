Club Brugge treft Zenit, Dortmund en Lazio in Champions League

Club Brugge is er voor het derde jaar op een rij bij in de groepsfase van de Champions League, al hoefde het daar deze keer geen kwalificatiematchen voor af te werken.

Met Dortmund treft Club een oude bekende. Niet alleen kwam het de Duitse club in het (zelfs recente) verleden vaak tegen, maar met Thomas Meunier komt het ook een ex-speler tegen. Ook vorig jaar trof Club Meunier, die toen nog voor PSG speelde.

De andere twee teams in de poule van Club Brugge zijn Zenit, een vaste waarde in de groepsfase van de Champions League, en Lazio, dat Club Brugge voor het eerst treft.

In de andere poules steekt er niet echt één groep bovenuit, of het zou groep H moeten zijn, dat met PSG en Leipzig twee halvefinalisten van vorig jaar heeft, samen met Manchester United en Basaksehir.

Opmerkelijk is ook dat voor het eerst Messi en Ronaldo elkaar treffen in de groepsfase. In groep B krijgen we met Inter (Lukaku/Nainggolan) en Real Madrid (Courtois/Hazard) een Belgisch duel.