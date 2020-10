07:50

07 uur 50. AA Gent is reekshoofd. Dankzij enkele gunstige resultaten in de voorrondes van de Europa League is AA Gent in pot 1 beland. Daardoor ontlopen de Buffalo's straks alvast kleppers als Arsenal, Tottenham, Napoli of Benfica. Standard zit in pot 2 bij de loting en mag dus wel een klepper uit pot 1 verwachten, net als Antwerp in pot 4. Maar de op papier sterke teams zitten niet alleen in pot 1. Springen onder meer in het oog: Leicester City (pot 2), Real Sociedad (pot 2), Milan (pot 3), Rijsel (pot 4). .