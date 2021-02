Vierdeklasser schakelt Leverkusen uit, Dortmund beeft na gekke extra tijd

23:28 Haaland legde in de verlengingen dan toch de eindstand vast. 23 uur 28. Haaland legde in de verlengingen dan toch de eindstand vast

23:26 23 uur 26. Ook Dortmund komt met de schrik vrij. Na Bayern München en Bayer Leverkusen heeft ook Borussia Dortmund eventjes met een bekeruitschakeling geflirt. Dortmund had zijn schaapjes na een kwartier al op het droge dankzij Can en Sancho, maar 10 minuten voor tijd bracht tweedeklasser Paderborn de spanning terug. Haaland leek de verlosser met de 3-1 in de extra tijd, maar de VAR dacht er anders over. De treffer van de Noorse wonderboy werd afgekeurd en de bal ging zowaar op de stip aan de overkant na een eerdere overtreding. Paderborn liet de elfmeter niet liggen en sleepte verlengingen uit de brand. Daarin gaf de VAR wel zijn fiat voor de winnende treffer van Haaland: 3-2. . Ook Dortmund komt met de schrik vrij Na Bayern München en Bayer Leverkusen heeft ook Borussia Dortmund eventjes met een bekeruitschakeling geflirt.

21:07 21 uur 07. Leverkusen laat zich verrassen. Vierdeklasser Rot-Weiss Essen heeft voor een stunt van formaat gezorgd. Na 90 minuten stond een brilscore op het bord in de 1/8e finales. Leon Bailey (ex-Genk) brak de ban na 15 minuten spelen in de verlengingen. De uitschakeling leek nabij voor Rot-Weiss Essen. Maar de vierdeklasser kwam op gelijke hoogte dankzij Kefkir en 3 minuten voor het einde van de 2e verlenging kroonde Engelmann zich tot de bekerheld van Rot-Weiss Essen. Schaamrood op de wangen bij Leverkusen, dat vorig jaar nog de bekerfinale verloor tegen Bayern. Rot-Weiss staat in de kwartfinales. De vierdeklasser won in 1953 trouwens de eerste editie van DFB-Pokal. . Leverkusen laat zich verrassen Vierdeklasser Rot-Weiss Essen heeft voor een stunt van formaat gezorgd. Na 90 minuten stond een brilscore op het bord in de 1/8e finales. Leon Bailey (ex-Genk) brak de ban na 15 minuten spelen in de verlengingen.

02-02-2021 02-02-2021.

11:25 De beslissende strafschop van Holstein Kiel: 6-5. 11 uur 25. De beslissende strafschop van Holstein Kiel: 6-5

14-01-2021 14-01-2021.

23:39 23 uur 39. Afgang voor Bayern München. Voor het eerst in 20 jaar sneuvelt Bayern München in de 2e ronde van de Duitse beker. Bayern had de voorbije 3 jaar telkens de finale gehaald (en daarvan de laatste 2 edities gewonnen), maar tweedeklasser Holstein Kiel vond de achilleshiel van de CL-winnaar: de hoog spelende defensie. Bayern, dat absoluut niet met een B-team speelde, leek nochtans met hangen en wurgen door te stoten, maar in de 95e minuut kon Wahl met de 2-2 verlengingen afdwingen. De omstandigheden in het noorden van Duitsland waren inmiddels niet te benijden, met een snijdende wind en zelfs sneeuw. Uiteindelijk kregen we strafschoppen, zoals bekend een specialiteit van Duitse teams. De eerste 10 penalty's gingen er allemaal in. Toen miste Marc Roca voor Bayern. Fin Bartels kreeg de eer om de trekker over te halen. . Afgang voor Bayern München Voor het eerst in 20 jaar sneuvelt Bayern München in de 2e ronde van de Duitse beker. Bayern had de voorbije 3 jaar telkens de finale gehaald (en daarvan de laatste 2 edities gewonnen), maar tweedeklasser Holstein Kiel vond de achilleshiel van de CL-winnaar: de hoog spelende defensie.

23:33 Dolle vreugde bij Holstein Kiel na de beslissende strafschop. 23 uur 33. Dolle vreugde bij Holstein Kiel na de beslissende strafschop.

23:32 23 uur 32. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1349483827765407747

13-01-2021 13-01-2021.

20:33 20 uur 33. Casteels laat zich niet verrassen door tweedeklasser. Door coronabesmettingen miste Wolfsburg 7 spelers. Maar dat hield het team van Koen Casteels niet tegen om korte metten te maken met tweedeklasser Sandhausen. Casteels moest zich geen enkele keer omdraaien een bal uit het net te vissen. 4-0 was de eindstand. Bij "De Wolven" was Weghorst het trefzekerst met 2 goals. Ook Gerhardt en Joao Victor pikten hun goaltje mee. . Casteels laat zich niet verrassen door tweedeklasser Door coronabesmettingen miste Wolfsburg 7 spelers. Maar dat hield het team van Koen Casteels niet tegen om korte metten te maken met tweedeklasser Sandhausen.

