Transfers: Ross Barkley gaat bij Aston Villa op zoek naar speelminuten

13 uur 54. Aston Villa lokt Barkley weg bij Chelsea. Ross Barkley zet zijn carrière voort bij Aston Villa. De 26-jarige middenvelder komt op huurbasis over van Chelsea, waar hij sinds begin 2018 voetbalde. Barkley, een jeugdproduct van Everton, was bij Chelsea goed voor 11 doelpunten in 86 wedstrijden. Dit seizoen raakte hij in de eerste drie competitieduels amper aan speelgelegenheid. Daarom mocht hij van coach Frank Lampard uitkijken naar een alternatief. .