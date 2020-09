Transfers JPL: Waasland-Beveren en STVV halen nieuwe spits

15:38 15 uur 38. Oekraïense aanvaller voor STVV. STVV heeft zijn zesde versterking van het seizoen voorgesteld. Oleksandr Filippov, een 27-jarige Oekraïense aanvaller, komt over van Desna Chernigiv in zijn thuisland. Voor Filippov, die 47 scoorde in 126 duels, wordt het zijn eerste avontuur buiten Oekräine. . Oekraïense aanvaller voor STVV STVV heeft zijn zesde versterking van het seizoen voorgesteld. Oleksandr Filippov, een 27-jarige Oekraïense aanvaller, komt over van Desna Chernigiv in zijn thuisland. Voor Filippov, die 47 scoorde in 126 duels, wordt het zijn eerste avontuur buiten Oekräine.

12:46 12 uur 46. El Hadj blijft Anderlecht trouw. Flankaanvaller Anouar Ait El Hadj heeft zijn contract bij RSC Anderlecht verlengd tot 2024. De 18-jarige Brusselaar voetbalt al sinds zijn 10e voor Anderlecht. Hij is tevreden met zijn contractverlenging. "RSC Anderlecht is de club van mijn hart", zegt hij op de website van de club. "Ik kreeg hier een goede opleiding om mijn droom waar te maken: profvoetballer worden. Ik wil de club danken voor de goede omkadering en het vertrouwen. Ik ga er alles aan doen om door te breken in het eerste elftal." Vorig seizoen vierde Anouar Ait El Hadj zijn debuut in de hoofdmacht bij paars-wit. Deze jaargang kwam hij al vier wedstrijden in actie bij het team van Vincent Kompany.



"RSC Anderlecht is de club van mijn hart", zegt hij op de website van de club. "Ik kreeg hier een goede opleiding om mijn droom waar te maken: profvoetballer worden. Ik wil de club danken voor de goede omkadering en het vertrouwen. Ik ga er alles aan doen om door te breken in het eerste elftal."



Vorig seizoen vierde Anouar Ait El Hadj zijn debuut in de hoofdmacht bij paars-wit. Deze jaargang kwam hij al vier wedstrijden in actie bij het team van Vincent Kompany.

11:49 11 uur 49. Twee nieuwelingen op de Freethiel. Waasland-Beveren heeft zich vanochtend nog eens geroerd op de transfermarkt. Het heeft in één klap een defensieve middenvelder en een aanvaller gepresenteerd. Danel Sinani is een 23-jarige Luxemburgse international. Hij is een klassieke links- of rechtsbuiten, maar kan ook centraal uit de voeten. De in Belgrado (Servië) geboren Sinani ondertekende in april een driejarig contract bij Norwich City. De Engelsen laten hem nu dus ervaring opdoen in Beveren. Melvin Sitti is dan weer een 20-jarige Parijzenaar met Togolese wortels. Ook hij is eigendom van Norwich City, dat hem al uitleende aan Sochaux. Volgende week sluit de defensieve middenvelder aan bij Waasland-Beveren.



Danel Sinani is een 23-jarige Luxemburgse international. Hij is een klassieke links- of rechtsbuiten, maar kan ook centraal uit de voeten. De in Belgrado (Servië) geboren Sinani ondertekende in april een driejarig contract bij Norwich City. De Engelsen laten hem nu dus ervaring opdoen in Beveren.



Melvin Sitti is dan weer een 20-jarige Parijzenaar met Togolese wortels. Ook hij is eigendom van Norwich City, dat hem al uitleende aan Sochaux. Volgende week sluit de defensieve middenvelder aan bij Waasland-Beveren.

16:19 16 uur 19. Vleugelverdediger Serge Leuko versterkt Waasland-Beveren. Waasland-Beveren zit niet stil in transferland. Na Bertone haalt de club nu Serge Leuko binnen. De 27-jarige komt transfervrij over van CD Lugo, een tweedeklasser uit Spanje. De vleugelverdediger volgde een opleiding in thuisland Kameroen bij de Samuel Eto'o Academy. Toen hij 15 jaar was, trok hij naar Europa. Hij speelde onder meer bij Real DC Mallorca, de jeugd van Levante en het tweede elftal van Valencia (FCV Mestalla). Na meerdere seizoenen bij CD Lugo in La Liga 2 ging Leuko op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vindt hij nu op de Freethiel.

De vleugelverdediger volgde een opleiding in thuisland Kameroen bij de Samuel Eto'o Academy. Toen hij 15 jaar was, trok hij naar Europa. Hij speelde onder meer bij Real DC Mallorca, de jeugd van Levante en het tweede elftal van Valencia (FCV Mestalla).

Na meerdere seizoenen bij CD Lugo in La Liga 2 ging Leuko op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vindt hij nu op de Freethiel.

