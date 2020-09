Transfers JPL: Overbodige Kayembe verlaat Anderlecht voor Eupen

De Congolees Edo Kayembe (22) verlaat RSC Anderlecht en zet zijn carrière verder bij KAS Eupen. Hij ondertekende maandag aan de Kehrweg een contract voor drie seizoenen. De verdedigende middenvelder kwam in januari 2017 naar Anderlecht, dat hem overnam van Shark XI uit DR Congo.





Kayembe kwam in totaal 39 wedstrijden in actie voor paars-wit. Dit seizoen mocht hij kort invallen in de eerste twee competitiematchen tegen KV Mechelen en STVV, maar al snel was het duidelijk dat Kayembe overbodig was geworden bij paars-wit. Met Eupen is er een oplossing gevonden.





"Edo is een speler met een groot potentieel", zegt Jordi Condom, sportief directeur van Eupen. "Hij kan op verschillende posities uit de voeten in de verdediging en op het middenveld. Hij voegt extra kwaliteit en stabiliteit toe aan onze ploeg. Voor de verdediging kan hij aanvallen opvangen en ons spel lanceren. Daarnaast beschikt hij over een uitstekende conditie. We zijn tevreden met hem te kunnen werken en heten hem welkom in onze ploeg."