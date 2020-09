Transfers JPL: OHL leent Belgische belofte van zusterclub Leicester

18:12 18 uur 12. Jonge Belgische aanvaller mag van Leicester in eigen land rijpen. Oud-Heverlee Leuven heeft nog een aanvallende en Belgische versterking binnengehaald. De club huurt Josh Eppiah van zusterclub Leicester City. Eppiah is een Belg, maar hij traint al sinds zijn 10e verjaardag bij de jeugdopleiding van Leicester. De 21-jarige Eppiah kan zowel als centrumspits als op de beide flanken uit de voeten. De voorbije drie seizoenen speelde hij bij de U23 van Leicester City. Daar scoorde hij vijf keer in 40 wedstrijden en was ook goed voor acht assists. Jacky Mathijssen, coach van de Belgische beloften, selecteerde hem eerder deze maand voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland, maar Eppiah kwam niet in actie. . Jonge Belgische aanvaller mag van Leicester in eigen land rijpen Oud-Heverlee Leuven heeft nog een aanvallende en Belgische versterking binnengehaald. De club huurt Josh Eppiah van zusterclub Leicester City. Eppiah is een Belg, maar hij traint al sinds zijn 10e verjaardag bij de jeugdopleiding van Leicester.

De 21-jarige Eppiah kan zowel als centrumspits als op de beide flanken uit de voeten. De voorbije drie seizoenen speelde hij bij de U23 van Leicester City. Daar scoorde hij vijf keer in 40 wedstrijden en was ook goed voor acht assists.

Jacky Mathijssen, coach van de Belgische beloften, selecteerde hem eerder deze maand voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland, maar Eppiah kwam niet in actie.



18:08 18 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

24-09-2020 24-09-2020.

11:44 11 uur 44. Doelman Biebauw vindt onderdak bij Beerschot. Beerschot heeft de transfervrije Wouter Biebauw opgepikt. De ervaren doelman heeft op het Kiel een contract voor 2 jaar ondertekend. Biebauw (36) zat zonder club na het faillissement van Roeselare. Hij heeft veel ervaring in 1e klasse bij Roeselare, KV Mechelen en KV Oostende. "Sportief is dit opnieuw een grote stap vooruit. Ik bekijk het als een uitdaging. Het is mooi dat ik bij een club als Beerchot voor 2 jaar heb getekend", reageert Biebauw, die de doublure wordt van 1e doelman Mike Vanhamel. "Het is logisch dat de positie van Mike niet ter discussie staat. Maar als hij vervangen moet worden, moet ik klaar zijn. Daar zal ik alles aan doen." . Doelman Biebauw vindt onderdak bij Beerschot Beerschot heeft de transfervrije Wouter Biebauw opgepikt. De ervaren doelman heeft op het Kiel een contract voor 2 jaar ondertekend. Biebauw (36) zat zonder club na het faillissement van Roeselare. Hij heeft veel ervaring in 1e klasse bij Roeselare, KV Mechelen en KV Oostende.

"Sportief is dit opnieuw een grote stap vooruit. Ik bekijk het als een uitdaging. Het is mooi dat ik bij een club als Beerchot voor 2 jaar heb getekend", reageert Biebauw, die de doublure wordt van 1e doelman Mike Vanhamel.

"Het is logisch dat de positie van Mike niet ter discussie staat. Maar als hij vervangen moet worden, moet ik klaar zijn. Daar zal ik alles aan doen."

11:43 11 uur 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

23-09-2020 23-09-2020.

15:38 15 uur 38. Oekraïense aanvaller voor STVV. STVV heeft zijn zesde versterking van het seizoen voorgesteld. Oleksandr Filippov, een 27-jarige Oekraïense aanvaller, komt over van Desna Chernigiv in zijn thuisland. Voor Filippov, die 47 scoorde in 126 duels, wordt het zijn eerste avontuur buiten Oekräine. . Oekraïense aanvaller voor STVV STVV heeft zijn zesde versterking van het seizoen voorgesteld. Oleksandr Filippov, een 27-jarige Oekraïense aanvaller, komt over van Desna Chernigiv in zijn thuisland. Voor Filippov, die 47 scoorde in 126 duels, wordt het zijn eerste avontuur buiten Oekräine.

15:35 15 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:48 12 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:46 12 uur 46. El Hadj blijft Anderlecht trouw. Flankaanvaller Anouar Ait El Hadj heeft zijn contract bij RSC Anderlecht verlengd tot 2024. De 18-jarige Brusselaar voetbalt al sinds zijn 10e voor Anderlecht. Hij is tevreden met zijn contractverlenging. "RSC Anderlecht is de club van mijn hart", zegt hij op de website van de club. "Ik kreeg hier een goede opleiding om mijn droom waar te maken: profvoetballer worden. Ik wil de club danken voor de goede omkadering en het vertrouwen. Ik ga er alles aan doen om door te breken in het eerste elftal." Vorig seizoen vierde Anouar Ait El Hadj zijn debuut in de hoofdmacht bij paars-wit. Deze jaargang kwam hij al vier wedstrijden in actie bij het team van Vincent Kompany. . El Hadj blijft Anderlecht trouw Flankaanvaller Anouar Ait El Hadj heeft zijn contract bij RSC Anderlecht verlengd tot 2024. De 18-jarige Brusselaar voetbalt al sinds zijn 10e voor Anderlecht. Hij is tevreden met zijn contractverlenging.



"RSC Anderlecht is de club van mijn hart", zegt hij op de website van de club. "Ik kreeg hier een goede opleiding om mijn droom waar te maken: profvoetballer worden. Ik wil de club danken voor de goede omkadering en het vertrouwen. Ik ga er alles aan doen om door te breken in het eerste elftal."



Vorig seizoen vierde Anouar Ait El Hadj zijn debuut in de hoofdmacht bij paars-wit. Deze jaargang kwam hij al vier wedstrijden in actie bij het team van Vincent Kompany.

11:52 11 uur 52. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten