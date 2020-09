Transfers JPL: OH Leuven huurt Jonah Osabutey (ex-Moeskroen) van Werder Bremen

15:49 15 uur 49. Speler van het Seizoen van Moeskroen trekt naar OHL. Jonah Osabutey zal komend seizoen bij promovendus OHL spelen. De 21-jarige Ghanees werd vorig seizoen de Speler van het Seizoen bij Moeskroen met 5 doelpunten en 4 assists. Wim De Corte, technisch directeur OHL: "Met Jonah Osabutey voegen we extra kwaliteiten toe aan onze kern. Hij toonde zijn potentieel vorig seizoen en we hopen dat hij zich dit seizoen verder kan ontwikkelen. Osabutey heeft een interessant profiel dat we nog niet hadden in onze kern en we zijn dan ook blij dat hij voor OH Leuven koos." . Speler van het Seizoen van Moeskroen trekt naar OHL Jonah Osabutey zal komend seizoen bij promovendus OHL spelen. De 21-jarige Ghanees werd vorig seizoen de Speler van het Seizoen bij Moeskroen met 5 doelpunten en 4 assists.

Wim De Corte, technisch directeur OHL: "Met Jonah Osabutey voegen we extra kwaliteiten toe aan onze kern. Hij toonde zijn potentieel vorig seizoen en we hopen dat hij zich dit seizoen verder kan ontwikkelen. Osabutey heeft een interessant profiel dat we nog niet hadden in onze kern en we zijn dan ook blij dat hij voor OH Leuven koos."



11:13 11 uur 13. Malinese middenvelder naar het Kiel. Promovendus Beerschot heeft zich verzekerd van de diensten van middenvelder Ismaila Coulibaly. De 19-jarige Malinees komt over van het Noorse Sarpsborg. Hij ondertekende op het Kiel een contract van drie seizoenen. Coulibaly kwam bij Sarpsborg in het lopende seizoen, dat midden juni van start ging, 14 keer in actie. Daarin scoorde hij 4 keer en gaf 1 assist. Sarpsborg is de club waar Club Brugge Krépin Diatta vond. Coulibaly is voor Beerschot de 7e inkomende transfer in deze zomermercato.



18:32 18 uur 32. Jackson Muleka tekent bij Standard. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar Standard heeft dan toch de komst van aanvaller Jackson Muleka (20) afgerond. De Congolese international stond in de belangstelling van heel wat grote Europese clubs, maar kiest toch voor België. Vanaf de Congolese club TP Mazembe volgt hij de voetsporen van Dieumerci Mbokani, Merveille Bokadi en Christian Luyindama richting Luik. Standard noemt Muleka een van de grootste talenten van het Afrikaanse voetbal. De statistieken liegen dan ook niet: Hij scoorde 57 keer in 85 duels voor TP Mazembe en was de topschutter in de meest recente editie van de Afrikaanse Champions League.

16:56 16 uur 56. Björdal keert terug naar thuisland. Henrik Björdal (23) verlaat na 2 jaar het Waregemse schip. De Noorse rechtsbuiten keert terug naar zijn thuisland, waar hij een contract tekende bij Vålerenga. Björdal speelde 48 wedstrijden voor Zulte Waregem en was goed voor 4 doelpunten. Hij had nog een contract voor één jaar aan de Gaverbeek. . Björdal keert terug naar thuisland Henrik Björdal (23) verlaat na 2 jaar het Waregemse schip. De Noorse rechtsbuiten keert terug naar zijn thuisland, waar hij een contract tekende bij Vålerenga. Björdal speelde 48 wedstrijden voor Zulte Waregem en was goed voor 4 doelpunten. Hij had nog een contract voor één jaar aan de Gaverbeek.

