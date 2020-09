Transfers JPL: Kortrijk roert zich toch op transfermarkt voor Servische doelman

18:32 18 uur 32. KV Kortrijk strikt Servische doelman. KV Kortrijk heeft zich lang koest gehouden op de transfermarkt, maar kan nu toch de Servische doelman Marko Ilic voorstellen. De 22-jarige keeper wordt weggeplukt bij FK Vozdovac. KVK was al langer op zoek naar iemand met het profiel van Marko Ilic. ¿We wilden een jonge doelman die kan zorgen voor de nodige concurrentie voor Jakubech en stappen kan zetten in zijn carrière¿, zegt Matthias Leterme, CEO van KV Kortrijk. . KV Kortrijk strikt Servische doelman KV Kortrijk heeft zich lang koest gehouden op de transfermarkt, maar kan nu toch de Servische doelman Marko Ilic voorstellen. De 22-jarige keeper wordt weggeplukt bij FK Vozdovac.

17:07 17 uur 07. Antwerp geeft vijf jeugdspelers profcontract. De toekomst is verzekerd: Antwerp heeft vijf jeugdspelers van 17 jaar een profcontract gegeven. Verdediger Zeno Van den Bosch, middenvelder Kenneth Bedie Boakye en aanvallers Abdel-Malik Aziz, Dieter Vanhees en Edon Murataj worden beloond voor hun "keiharde werk". "Ze grijpen nu hun kans en zetten zo een belangrijke stap in hun carrière", klinkt het bij Antwerp. "Samen met hen en geïnspireerd door hun jeugdig enthousiasme bouwen wij als club verder aan een mooie Rood-Witte toekomst!"

15:49 15 uur 49. Speler van het Seizoen van Moeskroen trekt naar OHL. Jonah Osabutey zal komend seizoen bij promovendus OHL spelen. De 21-jarige Ghanees werd vorig seizoen de Speler van het Seizoen bij Moeskroen met 5 doelpunten en 4 assists. Wim De Corte, technisch directeur OHL: "Met Jonah Osabutey voegen we extra kwaliteiten toe aan onze kern. Hij toonde zijn potentieel vorig seizoen en we hopen dat hij zich dit seizoen verder kan ontwikkelen. Osabutey heeft een interessant profiel dat we nog niet hadden in onze kern en we zijn dan ook blij dat hij voor OH Leuven koos."

11:15 11 uur 15. Malinese middenvelder naar het Kiel. Promovendus Beerschot heeft zich verzekerd van de diensten van middenvelder Ismaila Coulibaly. De 19-jarige Malinees komt over van het Noorse Sarpsborg. Hij ondertekende op het Kiel een contract van drie seizoenen. Coulibaly kwam bij Sarpsborg in het lopende seizoen, dat midden juni van start ging, 14 keer in actie. Daarin scoorde hij 4 keer en gaf 1 assist. Sarpsborg is de club waar Club Brugge Krépin Diatta vond. Coulibaly is voor Beerschot de 7e inkomende transfer in deze zomermercato.



