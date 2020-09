Transfernieuws: Na 1 jaar wisselt Diego Godin Inter in voor Cagliari

De 34-jarige Godin speelde maar een seizoen voor Inter, waar hij ploegmaat was van Romelu Lukaku. Hij droeg het blauw-zwarte shirt in 36 wedstrijden (twee goals). Daarvoor was de centrale verdediger negen jaar actief bij Atletico Madrid (2010-2019) en drie jaar bij Villarreal (2007-2010).

21 uur 47. Diego Godin doet wat Radja Nainggolan vorig seizoen deed. De Uruguayaanse verdediger Diego Godin stapt van Inter Milaan over naar Cagliari. Hij ondertekende donderdag een contract tot medio 2023. De 34-jarige Godin speelde maar een seizoen voor Inter, waar hij ploegmaat was van Romelu Lukaku. Hij droeg het blauw-zwarte shirt in 36 wedstrijden (twee goals). Daarvoor was de centrale verdediger negen jaar actief bij Atletico Madrid (2010-2019) en drie jaar bij Villarreal (2007-2010). Bij Cagliari maakte Radja Nainggolan vorig seizoen het mooie weer. De voormalige Rode Duivel werd uitgeleend door Inter. Het team uit Sardinië beëindigde de Serie A op de veertiende plaats. .

17:56

17 uur 56. Arias trekt van Spanje naar Duitsland. Bayer Leverkusen heeft de Colombiaanse international Santiago Arias aangetrokken. De 28-jarige rechtsachter komt op huurbasis over van Atletico Madrid. In het contract is ook een aankoopoptie opgenomen. Zijn marktwaarde bedraagt zo'n tien tot twaalf miljoen euro. Arias speelde sinds 2018 voor Atletico, dat hem had weggehaald bij PSV. Hij heeft in Madrid nog een contract tot 2023. Vorig seizoen kwam de Colombiaan 18 keer in actie in het elftal van Diego Simeone. .