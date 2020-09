Transfernieuws: Lukaku ziet na Godin ook Candreva Inter verlaten

19:20 19 uur 20. Candreva verlaat Inter voor Sampdoria. Na 4 jaar verlaat Antonio Candreva Inter voor een nieuw avontuur bij Sampdoria. Het is al zijn 7e club in de Serie A voor de 33-jarige middenvelder. Candreva zag zijn speelkansen door de komst van onder meer Vidal slinken. Hij is na Diego Godin al de tweede oudgediende op korte tijd die Inter verlaat. . Candreva verlaat Inter voor Sampdoria Na 4 jaar verlaat Antonio Candreva Inter voor een nieuw avontuur bij Sampdoria. Het is al zijn 7e club in de Serie A voor de 33-jarige middenvelder. Candreva zag zijn speelkansen door de komst van onder meer Vidal slinken. Hij is na Diego Godin al de tweede oudgediende op korte tijd die Inter verlaat.

09:57 09 uur 57. Aston Villa stalt Ally Samatta bij Fenerbahçe. Amper negen maanden na zijn droomtransfer naar Aston Villa, zit het avontuur van Ally Samatta (27) in de Premier League er voorlopig opnieuw op. De Tanzaniaanse spits zette vandaag zijn krabbel onder een contract bij Fenerbahçe tot eind 2023. Samatta was ook één van de doelwitten van Club Brugge, zo werd gefluisterd, in de zoektocht naar een nieuwe spits. Maar die vlieger gaat niet op. Bij Fenerbahçe wordt Samatta ploegmaat van Nabil Dirar (ex-Club Brugge). Voor Aston Villa kwam Samatta 14 keer in actie in de competitie, hij scoorde daarin amper 1 keer.

Samatta was ook één van de doelwitten van Club Brugge, zo werd gefluisterd, in de zoektocht naar een nieuwe spits. Maar die vlieger gaat niet op. Bij Fenerbahçe wordt Samatta ploegmaat van Nabil Dirar (ex-Club Brugge).

Voor Aston Villa kwam Samatta 14 keer in actie in de competitie, hij scoorde daarin amper 1 keer.

