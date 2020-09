17:56

17 uur 56. Arias trekt van Spanje naar Duitsland. Bayer Leverkusen heeft de Colombiaanse international Santiago Arias aangetrokken. De 28-jarige rechtsachter komt op huurbasis over van Atletico Madrid. In het contract is ook een aankoopoptie opgenomen. Zijn marktwaarde bedraagt zo'n tien tot twaalf miljoen euro. Arias speelde sinds 2018 voor Atletico, dat hem had weggehaald bij PSV. Hij heeft in Madrid nog een contract tot 2023. Vorig seizoen kwam de Colombiaan 18 keer in actie in het elftal van Diego Simeone. .