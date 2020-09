Thorgan Hazard blinkt meteen uit met goal en assist in Duitse beker

23:02 23 uur 02. Hazard opent zijn rekening in eenvoudige bekerzege. Borussia Dortmund heeft brandhout gemaakt van derdeklasser Duisburg in de Duitse beker: 0-5. Thorgan Hazard droeg met een assist en een doelpunt zijn steentje bij. Ook Axel Witsel stond 90 minuten op het veld. Thomas Meunier mocht bij zijn debuut voor Dortmund na 58 minuten rusten. Jadon Sancho zette na 14 minuten de 0-1 op het bord met een penalty. In de 30e minuut legde Hazard de bal met een mooi hakje klaar voor Jude Bellingham, die de bal eenvoudig kon binnenwerken. De Belgische flankaanvaller mocht negen minuten later zelf achter de bal gaan staan. Hij draaide de vrije trap mooi in de korte hoek binnen. Na de rust diepten Giovanni Reyna en Marco Reus, die zijn rentree vierde na meer dan 220 dagen blessureleed, de score nog wat uit voor de bezoekers. . Hazard opent zijn rekening in eenvoudige bekerzege Borussia Dortmund heeft brandhout gemaakt van derdeklasser Duisburg in de Duitse beker: 0-5. Thorgan Hazard droeg met een assist en een doelpunt zijn steentje bij. Ook Axel Witsel stond 90 minuten op het veld. Thomas Meunier mocht bij zijn debuut voor Dortmund na 58 minuten rusten.

Jadon Sancho zette na 14 minuten de 0-1 op het bord met een penalty. In de 30e minuut legde Hazard de bal met een mooi hakje klaar voor Jude Bellingham, die de bal eenvoudig kon binnenwerken. De Belgische flankaanvaller mocht negen minuten later zelf achter de bal gaan staan. Hij draaide de vrije trap mooi in de korte hoek binnen. Na de rust diepten Giovanni Reyna en Marco Reus, die zijn rentree vierde na meer dan 220 dagen blessureleed, de score nog wat uit voor de bezoekers.

22:31 22 uur 31. Valse start voor De Medina. Nathan de Medina heeft meteen een opdoffer gekregen. Zijn club Arminia Bielefeld is pas naar de Bundesliga gepromoveerd, maar botste op vierdeklasser Rot Weiss Essen. Het werd verrassend 1-0. De Medina kwam zelf niet in actie.

21:03 21 uur 03. Leverkusen domineert, Hoffenheim wint moeizaam. Leverkusen behaalde op het veld van vierdeklasser Norderstedt makkelijk de overwinning. Het werd 0-7. De vierdeklasser kon niet op tegen de dominantie van hun tegenstander en slikte goals van onder meer Alario, Wirtz en Amiri (x2). Die vielen overwegend in de eerste helft nadat Lars Bender het goede voorbeeld gegeven had na 4 minuten. Hoffenheim kreeg het ticket voor ronde 2 moeizamer op zak. Vierdeklasser Chemnitzer bleek een taaie klant. Na een 2-2 gelijkspel volgden verlengingen en strafschoppen. In de penaltyreeks hield Hoffenheim wel het hoofd koel.

De vierdeklasser kon niet op tegen de dominantie van hun tegenstander en slikte goals van onder meer Alario, Wirtz en Amiri (x2). Die vielen overwegend in de eerste helft nadat Lars Bender het goede voorbeeld gegeven had na 4 minuten.

Hoffenheim kreeg het ticket voor ronde 2 moeizamer op zak. Vierdeklasser Chemnitzer bleek een taaie klant. Na een 2-2 gelijkspel volgden verlengingen en strafschoppen. In de penaltyreeks hield Hoffenheim wel het hoofd koel.

21:50 21 uur 50. Schlotterbeck verlost Union Berlin. Union Berlijn staat ook in de twede ronde. De club uit de Duitse hoofdstad had het wel niet onder de markt met tweedeklasser Karlsruhe. Na 90 minuten stond het nog 0-0. Pas die in de 2e verlenging kon Schlotterbeck een gaatje vinden: 0-1, meteen de eindstand.



