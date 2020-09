18:32

18 uur 32. Jackson Muleka tekent bij Standard. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar Standard heeft dan toch de komst van aanvaller Jackson Muleka (20) afgerond. De Congolese international stond in de belangstelling van heel wat grote Europese clubs, maar kiest toch voor België. Vanaf de Congolese club TP Mazembe volgt hij de voetsporen van Dieumerci Mbokani, Merveille Bokadi en Christian Luyindama richting Luik. Standard noemt Muleka een van de grootste talenten van het Afrikaanse voetbal. De statistieken liegen dan ook niet: Hij scoorde 57 keer in 85 duels voor TP Mazembe en was de topschutter in de meest recente editie van de Afrikaanse Champions League. .