Schlotterbeck schiet Union Berlin naar tweede ronde in Duitse beker

21:50

21 uur 50. Schlotterbeck verlost Union Berlin. Union Berlijn staat ook in de twede ronde. De club uit de Duitse hoofdstad had het wel niet onder de markt met tweedeklasser Karlsruhe. Na 90 minuten stond het nog 0-0. Pas die in de 2e verlenging kon Schlotterbeck een gaatje vinden: 0-1, meteen de eindstand. .